Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom, a może Galaxy Z Flip?

Zaplanowane na 11 lutego wydarzenie Unpacked nie tylko ujawni gorąco oczekiwaną serię Galaxy S20, ale także drugi wyginany smartfon z elastycznym ekranem, następcę Galaxy Folda. Nie jest jednak jasne, jak będzie się nazywał nowy model.

Do niedawna drugi rozkładany smartfon Samsunga określany był umownie jako Galaxy Fold 2, chociaż od początku było jasne, że otrzyma jednak nieco inną nazwę. Urządzenie, które zobaczymy 11 lutego, nie jest bezpośrednim następcą pierwszego Folda, ma inny ekran, kształt i rozmiary, co też oznaczać będzie inni sposób używania.

Według doniesień, które obiegły internet w ostatni piątek, nowy Galaxy miałby się nazywać Galaxy Bloom. Dowodzić tego miało nieostre zdjęcie, przedstawiające plakat promocyjny smartfonu, gdzie faktycznie widnieje nazwa Bloom. Fotografia miała być wykonana podczas zamkniętego spotkania, na którym DJ Koh, CEO Samsunga, ujawniał kluczowym partnerom biznesowym nowe produkty marki. W dalszych spekulacjach pojawiały się nawet sugestie, że Galaxy Bloom to, zgodnie z nazwą (bloom – ang. kwiat), smartfon stworzony dla kobiet, a rozkładana forma obudowy to wprost nawiązanie do puderniczki z klapką.

Te ostatnie domniemania są chyba zbyt daleko idące, a później pojawiło się uzupełnienie piątkowej informacji: Galaxy Bloom to tylko wewnętrzna nazwa kodowa producenta, jednak na rynku smartfon zadebiutuje pod inną nazwą. Pod jaką?

Galaxy Z Flip. Tak ma się ostatecznie nazywać nowy rozkładany smartfon Samsunga. Taką informację podał znany z wiarygodnych przecieków na temat Samsunga @Iceuniverse. Oczywiście wciąż nie ma stuprocentowej pewności, że tak będzie, jednak taka nazwa bardziej pasuje do nazewnictwa stosowanego przez koreańskiego producenta. Galaxy Z Flip byłoby też dobrą nazwą dla modelu reprezentującego nową serię rozkładanych smartfonów Samsunga - Galaxy Z.

Galaxy Z Flip o symbolu SM-F700F napędzany będzie przez układ Snapdragon 855. Smartfon będzie rozkładał się nie na boki, lecz do góry, odsłaniając elastyczny ekran 6,7 cala, a po złożeniu obudowa przypominać ma kształtem kwadrat. Spodziewana cena to 1000 USD.

