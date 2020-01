Samsung Galaxy S20: aparaty do 108 Mpix, nawet 16 GB RAM-u i akumulator 5000 mAh

Odliczamy dni do premiery flagowców Samsunga z serii Galaxy S20. O urządzeniach wiemy coraz więcej, w tym o ich aparatach fotograficznych, a także innych parametrach.

Według najnowszych doniesień, podstawowy model z nadchodzącej serii smartfonów, Samsung Galaxy S20, będzie wyposażony w 6,2-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED. Przedni aparat fotograficzny zaoferuje 10 Mpix, natomiast z tyłu znajdzie się potrójny aparat o konfiguracji 12 Mpix + 64 Mpix + 12 Mpix. Sercem urządzenia, podobnie jak całej serii, będzie - w zależności od rynku - Snapdragon 865 lub Exynos 990. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 4000 mAh.

Zobacz: Samsung Galaxy S20+ 5G na prawdziwych zdjęciach. Aż pięć nowych modeli S20

Zobacz: Galaxy Z Flip na nowych renderach. Tak ma wyglądać nowy

Samsung Galaxy S20+ będzie miał ekran o przekątnej 6,7 cala, a jego tylny aparat będzie wzbogacony (w stosunku do S20) o dodatkowy czujnik ToF 3D. Większa będzie tu również pojemność akumulatora (co najmniej 4300 mAh).

Najlepiej wyposażony będzie Samsung Galaxy S20 Ultra. To w nim znajdzie się główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 108 Mpix. Towarzyszyć mu będzie 48-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 10x oraz zoomem hybrydowym 100x, a także aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix i moduł ToF.

Samsung Galaxy S20 Ultra będzie miał 12 lub nawet 16 GB pamięci RAM oraz 128, 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Jeśli to nie wystarczy, będziemy mogli użyć karty pamięci microSD o pojemności do 1 TB. Całość ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh, z szybkim ładowaniem o mocy do 45 W - podobnie jak w Galaxy Note 10+.

Zobacz: Samsung Galaxy Note10+ po 6 tygodniach używania. Wybór tego telefonu to dobry wybór

Zobacz: Telefon roku Czytelników TELEPOLIS.PL

Światowa premiera smartfonów z serii Galaxy S20 odbędzie się 11 lutego 2020 roku w San Francisco (USA).

Źródło tekstu: Ice universe (Twitter), Max Weinbach (Twitter), mysmartprice