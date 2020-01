Samsung ma nowego dyrektora działu smartfonów

Samsung Electronics wyznaczył nowego szefa oddziału odpowiedzialnego za urządzenia mobilne. Roh Tae-moon zastąpi na tym stanowisku DJ Koha.

Roh Tae-moon pokieruje produkcją urządzeń mobilnych. DJ Koh zostanie w szeregach Samsunga i wciąż będzie odpowiedzialny za działy IT i telekomunikacyjny. Przetasowanie na szczycie to prawdopodobnie wynik problemów z modelem Galaxy Fold, który był wielokrotnie opóźniany, tuż po premierze okazał się bublem i nie sprzedaje się zbyt dobrze.

Kim jest Roh Tae-moon?

Roh Tae-moon ma 52 lata. Dołączył do firmy Samsung w 1997 roku i miał ogromny wkład w rozwijanie i produkcję urządzeń z linii Galaxy, znany jest też z cięcia kosztów. To dzięki niemu produkcja smartfonów została oddelegowana do zewnętrznych partnerów, dzięki czemu Samsung może konkurować z producentami z Chin.

Zobacz: Galaxy Fold 2, Galaxy Bloom, a może Galaxy Z Flip?

Zobacz: Samsung Galaxy S20 Ultra będzie miał jednak 5-krotny zoom optyczny

Zadaniem nowego prezesa będzie zdławienie konkurentów z Chin. Huawei, Vivo, Oppo i Xiaomi muszą mieć się na baczności. Kierownik działu odpowiedzialnego za urządzenia Galaxy ma teraz dwa cele: uczynić składane smartfony atrakcyjnymi i opanować chłonne rynki Chin i Indii. Możemy spodziewać się wysypu modeli ze średniej i niższej półki.

Źródło zdjęć: Sansung Electronics

Źródło tekstu: Reuters, Samsung