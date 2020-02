Słuchawki Samsung Galaxy Buds+ zapewnią dłuższy czas pracy na baterii i szybsze ładowanie

Już tylko 6 dni dzieli nas od wydarzenia Galaxy Unpacked, podczas którego Samsung zaprezentuje nowe smartfony z serii Galaxy S20, a być może również składany telefon Galaxy Z Flip. Tego dnia swoją premierę powinny mieć też nowe słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds+, których specyfikację poznaliśmy właśnie dzięki sporemu wyciekowi.

Evan Blass opublikował na Twitterze tabelę, która porównuje specyfikację słuchawek Galaxy Buds+ z wcześniejszym modelem. Nowy sprzęt będzie nieco droższy - ma kosztować 149 dolarów (578 zł), o 20 dolarów więcej niż w przypadku ubiegłorocznych słuchawek Samsung Galaxy Buds. Jeśli chodzi o europejską cenę, to może ona wynieść 170 euro (659 zł) - w przeciwieństwie do ceny w dolarach, dotyczącej rynku amerykańskiego, tu mamy doliczony podatek VAT. Na potwierdzenie europejskiej ceny, a także ceny w Polsce, musimy jeszcze poczekać.

Nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Samsunga nie powinny zmienić wyglądu w stosunku do swoich poprzedników, z wyjątkiem dostępnych wersji kolorystycznych. Słuchawki dostaniemy w kolorze czarnym i białym, jak rok temu, a także niebieskim i czerwonym, w miejsce kolorów żółtego i srebrnego.

Duże zmiany zajdą wewnątrz, przede wszystkim w zasilaniu. W słuchawkach znajdą się baterie o pojemności 85 mAh (wcześniej 58 mAh), natomiast w etui 270 mAh (wcześniej 252 mAh). Ma to pozwolić na 11 godzin słuchania muzyki (do 22 godzin przy użyciu energii z etui) lub 5,5 godzin prowadzenia rozmów (do 15 godzin z etui). Ponadto 3 minuty ładowania słuchawek ma pozwolić na godzinę ich pracy. Wcześniej po 15 minutach ładowania mogliśmy używać słuchawek przez około 100 minut.

Słuchawki Galaxy Buds+ nadal nie zaoferują prawdopodobnie aktywnej redukcji szumów, więc chcąc się odciąć od otoczenia będziemy musieli dobrze dopasować je do naszych uszu. Nie powinniśmy też odczuć znacznej poprawy jakości dźwięku w stosunku do ubiegłorocznych słuchawek, które w sumie i tak grały całkiem nieźle.

Źródło tekstu: Evan Blass (Twitter)