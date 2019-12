Samsung Galaxy Buds+ już niedługo

Bezprzewodowe słuchawki Samsunga pokonują kolejne konieczne etapy na drodze do oficjalnego debiutu. Tym razem uzyskały certyfikację Bluetooth w Chinach.

Proces certyfikacyjny w Chinach przeszły słuchawki o nazwie kodowej SM-R175 (ostatni przedstawiciel serii Galaxy Buds miał SM-R170). Nowe słuchawki będą miały to samo wzornictwo co poprzednik, nie zmieni się również wygląd pokrowca. Co satem ulegnie ulepszeniu? Koreańczycy wspominają póki co eliminacji szumów oraz hałasu. Póki co na stronie Samsunga pojawiła się już podstrona poświęcona nadchodzącemu produktowi.

Poprzednie słuchawki kosztowały 649 złotych i starczały na 6 godzin słuchania muzyki lub 5 godzin rozmów. Jako powerbank mogło służyć etui (15 minut ładowania mogło zapewnić do 100 minut dalszego działania).

Źródło tekstu: @stufflistings (Twitter), wł