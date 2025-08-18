399 zł: tylko tyle wystarczy, żeby kupić porządnego smartfona 5G i NFC

A dokładniej za 399 zł, co jak na dzisiejsze czasy jest naprawdę niską ceną. Za tę kwotę możemy liczyć na Oppo A60 5G, który rośnie w niej do faworyta najlepszego budżetowca w stosunku cena/możliwości. Tak naprawdę jedyną rzeczą, do której można się przyczepić to 4 GB RAM. Wartość ta wciąż jest wystarczająca, jednak coraz więcej budżetowców oferuje więcej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oppo A60 5G

Za to Oppo A60 5G oferuje… łączność 5G, co jest raczej oczywiste. To jednak nie wszystko. Na pokładzie tego smartfona zagościło także NFC, co umożliwi nam wygodne płatności za pomocą telefonu. Odporność w ramach IP54 również jest rzeczą wartą odnotowania w tak małej konstrukcji. Nie zawodzi także ekran. Jest to duży, 6,67-calowy panel LCD o rozdzielczości HD+, który oferuje odświeżanie na poziomie aż 120 Hz. I to w urządzeniu za 399 zł. 60 Hz w iPhone wygląda przy tym jak nieśmieszny żart.