RIP Samsung – Roberto Escobar ma nowy rozkładany smartfon, chce pogrążyć Galaxy Folda

Ledwo przebrzmiało krótkie echo, jakie wywołał brat Pablo Escobara, prezentując swój rozkładany smartfon Escobar Fold, a już w zapowiedziach pojawił się nowy model - Escobar Fold 2. Jest nie tylko wzorowany na Galaxy Foldzie Samsunga, ale ma też stanowić dla niego konkurencję.

Zobacz: Galaxy Fold to więcej niż smartfon. Recenzja składanego Samsunga

RIP Samsung, Rest in Peace Samsung, Say Hello to Escobar Fold 2 – taki hasłami posługuje się Roberto De Jesus Escobar Gaviria, brat jednego z największych w historii baronów narkotykowych, zachwalając swój najnowszy rozkładany smartfon. Na promocyjnym wideo widać, jak skąpo odziane niewiasty rozwalają wielkimi młotami egzemplarze telefonów, wyglądające jak produkty koreańskiej firmy. Tubalny głos nawołuje „Samsung nie przetrwa” i „Wykuty w ogniu, zniszczony w ogniu” (sic!). Niewątpliwie są tacy, na których wywoła to piorunujące wrażenie (w taki, czy inny sposób).

Czymże jest więc Escobar Fold 2? Jak czytamy w oficjalnej, wystosowanej na poważnie informacji prasowej, rozkładany smartfon został zaprojektowany w Stanach Zjednoczonych, a wyprodukowany w Hong Kongu. Pod względem wzornictwa i proporcji ekranu bardzo przypomina Samsunga Galaxy Fold. Rozkładany ekran Dynamic AMOLED ma przekątną 7,3 cala, rozdzielczość 2152 x 1536 (QXGA+). Wewnątrz obudowy znajdować ma się układ Qualcomm Snapdragon 855 o taktowaniu 2,84 GHz z GPU Adreno 640, dostępne wersje pamięci to 8/128 GB i 12/512 GB. Smartfon otrzymał też pięć aparatów (16/12/12/10/8 Mpix) plus przedni 10 Mpix. Moc do pracy dostarcza akumulator 4380 mAh. Ceny? W przeliczeniu – 1550 zł za model z mniejszą pamięcią i 2138 zł za ten z większą.

Zobacz: Samsung Galaxy Fold 2 zadebiutuje w drugim kwartale 2020

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip będzie kosztował 1599 euro

Jak przekonuje Escobar Inc. w swojej informacji, na razie powstało tylko 200 tys. egzemplarzy tego modelu w limitowanej serii. Producent ma jednak ambitne plany i zamierza wprowadzić smartfon do globalnej sprzedaży. Chętni mogą dokonać zakupu w przedsprzedaży już teraz.

Brzmi jak okazja życia, ale warto zadać sobie pytanie - a co z pierwszym Escobar Foldem? Bazujący na modelu Royole FlexPai smartfon zachwalany był i promowany w podobnej estetyce, z modelkami. Sprzedaż ruszyła, ceny były równie atrakcyjne, ale smartfon nigdy nie trafił do odbiorców… I tego samego należy oczekiwać po „zabójcy Galaxy Folda”.

Zobacz: Brat Pablo Escobara zrobił własny zginany telefon i zamierza zniszczyć Apple

Zobacz: Chcę go mieć. Samsung Galaxy Flip Z na wideo robi wrażenie

Źródło zdjęć: PR Newswire

Źródło tekstu: PR Newswire, Android Authority