Samsung Galaxy Z Flip będzie kosztował 1599 euro

Już za dziewięć dni oficjalnie zadebiutuje Samsung Galaxy Z Flip. Poznaliśmy też europejską cenę nadchodzącego zginanego smartfonu. Niestety, będzie drożej niż myśleliśmy.

Trwa ostatnie odliczanie do debiutu Samsunga Galaxy Z Flip. Ten kolejny zginany telefon autorstwa koreańskiego producenta zadebiutuje już 11 lutego. Do tej pory szacowaliśmy, że smartfon będzie kosztował 1500 euro. Okazało się, że będzie to właściwie 1600 (a dokładnie - 1599 euro). Informację podał ceniony w branży Roland Quandt, możemy zatem uznać ją za pewną.

Przypomnijmy: model będzie miał Snapdragona 855+, wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala i akumulator o pojemności 3300 mAh. Będzie miał też 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Jednocześnie zobaczyliśmy telefon na nagraniu i poznaliśmy jak właściwie będzie się on zginać. Nagranie prezentujemy poniżej:

Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020

