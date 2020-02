Chcę go mieć. Samsung Galaxy Flip Z na wideo robi wrażenie

Samsung Galaxy Flip Z to z całą pewnością jedna z ciekawszych nadchodzących premier. Koreańczycy zamierzają w mocny sposób odpowiedzieć Motoroli na odświeżony model RAZR, który zresztą otrzymał bardzo dobre recenzje w branży. Formuła, jaką proponuje Flip Z (zagięcie wszerz) jest znacznie przystępniejsza niż to, co otrzymaliśmy w Foldzie.

W sieci pojawiło się już sporo materiałów na temat Samsung Galaxy Flip Z - mieliśmy do czynienia z renderami, natomiast dzisiaj na Twitterze nieoczekiwanie opublikowano krótkie wideo, w którym widać telefon "w akcji". Niespełna dwudziestosekundowy materiał pokazuje, jak wygląda "proces" otwierania i zamykania urządzenia. Co będzie dla niektórych z Was bardzo istotne - manipulowanie klapką jest możliwe z pomocą tylko jednej ręki. Brzmi jak powrót do korzeni "clamshellów", prawda?

Zobacz: Samsung Galaxy Z Flip na renderach prasowych - spokojny design i małe rozmiary

Tak właśnie. Jeżeli pamiętacie niegdyś bardzo popularne "telefony z klapką", niezwykle ceniono je nie tylko za kompaktowe rozmiary po złożeniu, ale również za to, że były zwyczajnie wygodne. Możliwość otworzenia ich i zamknięcia jedną ręką to może niewielka rzecz, aczkolwiek miło widzieć, że producent o to zadbał. Nie można zapomnieć o możliwości zakończenia połączenia tylko poprzez złożenie telefonu - niektórzy nie wyobrażali sobie korzystania z telefonu bez tego rozwiązania.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Kompaktowy, efektowny, atrakcyjny. Samsung Galaxy Flip Z to telefon, który muszę mieć

Przynajmniej na chwilę, przynajmniej na krótkie testy. Samsung Galaxy Flip Z jest urządzeniem, które bardziej przemówi do większości użytkowników niż Fold, który jest kierowany do zdecydowanie węższego, biznesowego odbiorcy - i nie chodzi tutaj jedynie o cenę. Nie każdy konsument potrzebuje telefonu, który może być w szczególnych okolicznościach tabletem, a to jest najważniejsze w pierwszym składanym telefonie Samsunga.

Warto zwrócić uwagę również na mały wyświetlacz aktywujący się po złożeniu klapki. Bez otwierania urządzenia możemy sprawdzić skrócony stan sprzętu: począwszy od godziny, a skończywszy na powiadomieniach o połączeniach lub wiadomościach. Wbrew pozorom to niezwykle przydatny dodatek, szczególnie w takich konstrukcjach jak Flip Z.

Samsung Galaxy Flip Z - kiedy premiera? Jaka cena?

11 lutego ma odbyć się specjalna impreza Samsunga - Galaxy Unpacked. Samsung zdecydował się pokazać swoje najnowsze urządzenia w Palace of Fine Arts w San Francisco. Producent zadbał o transmisje na żywo w internecie: możliwe będzie obejrzenie Galaxy Unpacked na oficjalnej stronie wydarzenia oraz na kanale YouTube. Do sklepów urządzenie trafi już 14 lutego, jednak nie wiadomo nic na temat daty dostępności w Polsce.

Zobacz: Samsung Galaxy Fold zmienia zasady gry [wideo]

Cena Samsung Galaxy Flip Z nie będzie należała do najmniejszych. Szacuje się, że gigant wycenił ten model na 1599 dolarów, co w Polsce może przełożyć się na nawet 7 tysięcy złotych (po doliczeniu ceł, podatków, itp.).

Źródło tekstu: @BenGeskin, wł