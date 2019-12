Huawei P30 Pro po 9 miesiącach użytkowania nadal zachwyca

Koniec roku to czas podsumowań. Czas więc podsumować ostatnie 9 miesięcy, które spędziłem z Huaweiem P30 Pro. Był to bardzo pracowity okres, podczas którego korzystałem ze smartfonu intensywnie jak nigdy dotąd. P30 Pro dostał w tym czasie porządnie w kość i wielokrotnie musiał mi zastąpić kilka różnych urządzeń w tym samym czasie. Czy udało mu się podołać wyzwaniu?

Specyfikacja:

- szklano metalowa obudowa o wymiarach 158 x 73,4 x 844 mm i masie 192 gramów, wodoszczelna zgodnie z normą IP68,

- ekran OLED o przekątnej 6,47 cala, rozdzielczość 1080 x 2340 piksel, zakrzywiony na bokach,

- układ Kirin 980, 8-rdzeniowy procesor (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55), grafika Mali-G76 MP10,

- 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, gniazdo kart pamięci nanoSD (do 256 GB),

- cztery aparaty główne - 40 Mpix (F/1.6, 27mm, 1/1,7", OIS), 16 Mpix (F/2.2, 16mm, 1/2,7"), 8 Mpix (F/3.4, 125mm, OIS, 5-krotny zoom optyczny), czujnik ToF; filmy 4k@30fps, 1080p@60fps/30fps, 720p@960fps; przedni aparat 32 Mpix (F/2.0, 26mm),

- czytnik linii papilarnych w ekranie, LTE cat21 (1400/200 Mb/s), Bluetooth 5.0 (A2DP, aptX HD, LE), USB 3.1 typu C,

- akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4200 mAh, szybkie ładowanie przewodowe (40W) i bezprzewodowe (15W), bezprzewodowe ładowanie innych urządzeń,

- Android 9, EMUI 9.1 (planowana aktualizacja do Androida 10 i EMUI 10),

- cena 2699 zł.

W zestawie znajdziemy smartfon, ładowarkę sieciową, kabel USB typu C, bardzo prosty jednoczęściowy zestaw słuchawkowy, klucz do otwarcia gniazda kart, przejściówkę z USB-C na Jack 3,5mm oraz silikonowy pokrowiec. Warto dodać, że pokrowiec miałem tylko w jednym zestawie, w drugim go nie było.