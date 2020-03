Darmowe 10 GB dla wszystkich klientów Plusa i Plusha w ramach akcji #zostańwdomu

Polkomtel przygotował nową promocję dla klientów korzystających z ofert Plusa i Plusha. W ramach akcji #zostańwdomu operator przygotował bezpłatny pakiet internetowy o wielkości 10 GB.

Wszyscy klienci Plusa korzystający z ofert na kartę, Mix i abonamentowych, a także wszyscy użytkownicy Plusha na kartę i ofert abonamentowych, mogą od 27 marca do końca kwietnia w dowolnym momencie włączyć darmowy pakiet 10 GB. W przypadku ofert na kartę pakiet jest ważny 30 dni, a dla ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego.

Zobacz: #Zostańwdomu w Grupie Polsat: 2 tysiące tabletów z dostępem do Internetu dla potrzebujących instytucji

Zobacz: Cyfrowy Polsat i Plus przedłużają i wzbogacają otwarte okno na kanały TV. 25 dodatkowych stacji

W celu aktywacji bezpłatnego pakietu 10 GB w ofertach Plus Abonament, Plus Internet, Plush ABO i Plush Internet, wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści 10GB na numer 80123. Natomiast w celu aktywacji bezpłatnego pakietu w ofertach Plus na kartę, Plus Mix i Plush na kartę, wystarczy wpisać krótki kod *136*11*010# i nacisnąć przycisk „zadzwoń”.

Dodatkowy pakiet 20 GB za 10 zł

W razie jeszcze większego zapotrzebowania na dodatkowy trasfer danych, wszyscy klienci Plusa i Plusha, którzy aktywnie korzystają z Internetu, od 27 marca mają także możliwość włączenia dodatkowego pakietu 20 GB za 10 zł na 30 dni w przypadku ofert na kartę, a dla ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Dodatkowy pakiet 20 GB użytkownik może aktywować wielokrotnie.

W celu aktywacji dodatkowych 20 GB za 10 zł w Plus Abonament, Plus Internet, Plus ABO i Plush Internet, należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści EXTRA 20GB na numer 2601. Aby aktywować pakiet 20 GB za 10 zł w ofertach Plus na kartę, Plus Mix i Plush na kartę, należy wpisać krótki kod *136*11*020# i nacisnąć przycisk „zadzwoń”.

W każdej ofercie obydwa pakiety można aktywować także dzwoniąc na numer Działu Obsługi Klienta 601 102 601.

Komunikat #zostańwdomu na ekranach smartfonów

Aby zwiększyć zasięg społecznej akcji, na ekranach smartfonów sieci Plus spełniających odpowiednie wymogi techniczne wyświetlany jest komunikat #zostańwdomu.

Zobacz: #Zostańwdomu z Play i oglądaj TVN24 GO przez 30 dni za darmo

Zobacz: Promocje „z okazji” koronawirusa

Źródło tekstu: Plus