Zostańwdomu w Grupie Polsat: 2 tysiące tabletów z dostępem do Internetu dla potrzebujących instytucji

Operator sieci Plus wraz z Cyfrowym Polsatem i Fundacją Polsat przekażą 2 tysiące tabletów do domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. To odpowiedź Grupy Polsat na potrzeby rodzin i dzieci, związane ze zdalną edukacją i wsparcie akcji społecznej #zostańwdomu.

Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu oraz problemy z dostępem do Internetu, wielu uczniów nie może realizować programu zdalnego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W tej trudnej dla nich sytuacji, by wyrównać szanse zdobywania wiedzy, sieć Plus, Cyfrowy Polsat oraz Fundacja Polsat postanowiły wesprzeć placówki, które ze względu na liczebność dzieci objętych opieką, najbardziej odczuwają problemy wynikające z konieczności prowadzenia zajęć na odległość.

Za pośrednictwem Fundacji Polsat, która od wielu lat zajmuje się pomocą potrzebującym, przekazane zostanie 2 tysiące tabletów z dostępem do Internetu, a sprzęt ten trafi do domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całego kraju.

– Dzięki zaangażowaniu Fundacji Polsat, możemy przekazać ponad 2 tysiące tabletów najbardziej potrzebującym. Ci, których postanowiliśmy wesprzeć, są w szczególnie trudnej sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o zdalne nauczanie. A że pomoc dzieciom od lat jest wpisana w działalność naszej Grupy, to z radością podjęliśmy działania i tym razem. – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela

– Chcemy ułatwić tym rodzinom i dzieciom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości i zapewnić zdalny dostęp do wiedzy, kolegów i najbliższych. Mam nadzieję, że nasze wsparcie choć odrobinę w tym pomoże, sprawi, że kontakt ze szkołą będzie łatwiejszy, odrabianie lekcji sprawniejsze i przyjemniejsze, a czas wolny zostanie urozmaicony. – powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat

Źródło tekstu: Plus, Cyfrowy Polsat