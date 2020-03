Plus na kartę - zmiany w ofercie. Więcej GB także w Plushu

Operator sieci Plus wprowadza zmiany w ofertach Plus na kartę i Plush na kartę. Polegają one na dodaniu 30-dniowego pakietu z usługami bez limitu i 15 GB Internetu. Lepsze są również bonusy za zasilenie konta, a gdy wyczerpie się limit na Internet, można dokupić któryś z nowych dodatkowych pakietów internetowych.

Nowy pakiet w ofertach na kartę

Do ofert „na kartę” sieci Plus wprowadzony zostaje nowy pakiet usług, obejmujący nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 15 GB Internetu. Kosztuje on 30 zł na 30 dni. Pakiet ten jest dostępny w taryfie Plus Elastyczna na Kartę oraz Nowy Plush, natomiast dla klientów przenoszących swój numer z innych sieci do ofert Plusa będzie on bezpłatny przez trzy miesiące.

Gigabajty po doładowaniu

Plus zmodyfikował bonusowe pakiety danych za zasilenie konta, dzięki czemu po niższym dołądowaniu jest więcej gigabajtów. Dodatkowo wydłużone zostały okresy ważności wysokich doładowań w Plushu, dzięki czemu oferty Plus na kartę i Plush na kartę są pod tym względem takie same. Szczegóły w tabeli:

Doładowanie Bonus / ważność konta 5 - 9 zł 2 GB / 5 dni 10 - 19 zł 4 GB / 10 dni 20 - 24 zł 4 GB / 10 dni 25 - 29 zł 10 GB / 30 dni 30 - 49 zł 15 GB / 30 dni 50 - 99 zł 25 GB / 90 dni 100 - 199 zł 50 GB / 180 dni 200 zł i więcej 100 GB / 180 dni

Bez zmian pozostają dodatkowe bonusy za doładowanie:

w taryfie Plus Elastyczna na Kartę od zasilenia za 25 zł dodatkowo przyznawany jest bezpłatny transfer danych na Facebooku , Messengerze i Viberze ,

dodatkowo przyznawany jest bezpłatny transfer danych na , i , w taryfie Nowy Plush za zasilenia do 24,99 zł przyznawany jest bezpłatny transfer danych na Facebooku, natomiast od zasilenia za 25 zł jest bezpłatny transfer danych na Facebooku, Messengerze, Instagramie i WhatsAppie oraz dodatkowe 10 GB do wykorzystania w serwisach YouTube i TikTok.

Nowe wielkości bonusów po doładowaniu i okresy ważności bonusów już obowiązują użytkowników Plusa na kartę, natomiast dla klientów oferty Plush na kartę wejdą w życie od 17 kwietnia tego roku. Dodatkowo wszystkie startery Plusha na kartę będą zawierać nowy, dwa razy większy pakiet danych – 12 GB na start.

Nowe pakiety dodatkowego Internetu

Od 23 marca użytkownicy Plusa na kartę oraz Plusha na kartę mogą w ramach akcji #zostańwdomu korzystać z trzech nowych dodatkowych pakietów internetowych:

5 GB za 5 zł na 5 dni,

10 GB za 10 zł na 10 dni,

30 GB za 30 zł na 30 dni.

