Plus i Cyfrowy Polsat: nowe bonusy w ramach akcji #zostańwdomu

Trwa akcja społeczna #zostańwdomu. W jej ramach Grupa Polsat udostępnia kolejne bonusy, które mają zachęcić do pozostania w domu. Plus podnosi prędkość Internetu stacjonarnego oraz wyłącza naliczanie opłat za korzystanie z Tidala w Internecie mobilnym, natomiast Cyfrowy Polsat udostępnia dodatkowe kanały telewizyjne w ramach okna otwartego.

Szybszy Internet stacjonarny

Od 20 marca tego roku klienci usługi Internetu stacjonarnego Plusa w technologiach HFC, ETTH i PON mogą korzystać z maksymalnego przyspieszenia swoich łączy stacjonarnych, niezależnie od posiadanej oferty. Maksymalna prędkość technologiczna będzie sięgać nawet do 1 Gb/s. Bonus udostępniony zostanie na 30 dni. Zwiększenie prędkości wymaga dokonania aktualizacji ustawień routera. Można je wykonać ręcznie (resetując urządzenie) lub poczekać na aktualizację automatyczną. Klienci objęci przyspieszeniem Plus Światłowód zostaną o tym powiadomieni drogą e-mailową.

Tidal bez limitu danych

Operator sieci Plus przygotował także specjalną promocję dla miłośników muzyki, korzystających z platformy Tidal. Słuchając ulubionych utworów, użytkownicy Tidala nie będą pomniejszać swoich pakietów danych. Bonus zostanie udostępniony od 20 marca na razie na 30 dni. W ramach akcji #zostańwdomu Tidal przygotował w aplikacji nowy moduł "W domu". To zebrane w jednym miejscu playlisty do różnych aktywności domowych, takich jak praca zdalna, zabawa z dziećmi, czy treningi. Dodatkowo osoby, które chciałyby rozpocząć korzystanie z Tidala w Plusie, mają możliwość skorzystania z bezpłatnego 90-dniowego dostępu do serwisu. Po zakończeniu tego okresu koszt usługi wynosić będzie 19,99 zł na 30 dni, o czym użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS na dwa dni przed zakończeniem bezpłatnego użytkowania. Promocja dotyczy klientów korzystających z ofert na kartę, MIX i abonamentowych.

Ipla Plus - dodatkowe kanały

Od tygodnia wszyscy klienci sieci Plus i Cyfrowego Polsatu, korzystający bezpłatnie z pakietu Ipla Plus w serwisie internetowym Ipla, mają dostęp do dwóch dodatkowych kanałów. Pakiet Ipla Plus, standardowo obejmujący pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, a w ramach akcji #zostańwdomu został poszerzony o dwa kolejne: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych. Podobnie jak w przypadku Tidala, korzystanie z Ipli w sieci Plus jest zwolnione z naliczania opłat za przesyłanie danych.

„Otwarte okno” w Cyfrowym Polsacie

Wszyscy abonenci telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu, począwszy od pakietu Mini HD, w ramach „otwartego okna” mogą oglądać dodatkowe kanały: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD oraz Disney Channel. Kanały Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD są dostępne w „otwartym oknie” dla abonentów od pakietu Rodzinnego HD, Epic Drama od Familijnego HD, a AXN Black, AXN White oraz AXN Spin – od Familijnego Max HD.

– Poprzez dołączenie do naszej oferty nowych bonusów bez dodatkowych opłat wspieramy akcję #zostańwdomu. Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienia przełożą się nie tylko na zwiększony komfort wykonywania codziennych obowiązków, takich jak praca zdalna, czy wirtualne lekcje, ale dostarczą także zróżnicowanych form multimedialnej rozrywki i uprzyjemnią czas wolny. Stale pracujemy nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią naszym klientom odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

– powiedział Piotr Szymanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Marketingowej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu

Dalsze decyzje dotyczące przedłużenia i wprowadzenia nowych bonusów zależeć będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

