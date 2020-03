Orange Flex: darmowy Video Pass, zamiast pakietu GB

Kilka dni temu Orange ogłosił, że klienci sieci dostaną darmowy pakiet 10 GB. Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem użytkowników, ale też z głosami krytyki osób korzystających z pominiętej w tym rozdaniu oferty Flex. Teraz jednak pomarańczowy operator przygotował także i coś dla nich.

Pakiet 10 GB wraz z odkodowanymi kanałami TV to gest skierowany wobec wszystkich klientów Orange, którzy z powodu zagrożenia koronawirusem zmuszeni są do pozostania w domach. Jak podaje operator, pakiet spodobał się klientom, którzy aktywowali go już kilkaset tysięcy razy. Ze względów technicznych pakiet nie mógł być jednak udostępniony w ofercie Flex. Wtedy też sieć obiecywała, że zaoferuje coś innego. I oto jest.

Darmowy Video Pass na dwa tygodnie

Od dzisiaj klienci Orange Flex mogą włączyć Video Passa na 14 dni za 0 zł. Dzięki temu będą mogli nadrobić zaległości w oglądaniu seriali czy urządzić sobie maraton filmowy.

Jak aktywować darmowy Video Pass w Orange Flex? Trzeba wejść do aplikacji Flex. W zakładce Video Pass znajduje się opcja: 14 dni za 0 zł. Należy ją kliknąć, zatwierdzić wybór i można już korzystać.

Klienci, którzy już wcześniej zdecydowali się na Video Passa w wariancie na 1, 7 lub 30 dni, mogą po prostu dodać opcję 14 za 0 zł i ważność pakietu zostanie wydłużona.

Video Pass to nielimitowany transfer danych podczas korzystania z najpopularniejszych serwisów i aplikacji wideo. Obejmuje: Netflix, HBO GO, YouTube, vod.pl, Orange TV Go oraz WP Pilot.

Źródło tekstu: Orange