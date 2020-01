Game Pass w Orange Flex? Sieć nie zdradza szczegółów

Oferta Orange Flex zawiera między innymi usługi Social Pass, Music Pass i Video Pass, które umożliwiają korzystanie z odpowiednich serwisów bez ograniczeń w transferze danych i obawy o posiadany pakiet internetowy. Komentarz pod aplikacją Orange Flex w sklepie App Store sugeruje, że wkrótce do oferty może dołączyć usługa Game Pass.

Orange Flex to jedna z najmłodszych ofert operatora Pomarańczowej sieci, oparta na comiesięcznej, automatycznej subskrypcji. Do wyboru mamy kilka pakietów z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami, w których cena zależy od wielkości pakietu danych. Możemy też korzystać z dodatkowych usług, których katalog się co jakiś czas rozrasta, a wszystko "ogarniemy" za pomocą aplikacji mobilnej, dostępnej w sklepach Google Play (Android) i App Store (iOS).

Wśród usług, jakie oferuje Orange Flex, są tak zwane "Passy" - Social Pass, Music Pass i Video Pass. Dzięki nim otrzymujemy nielimitowany Internet na korzystanie z mediów społecznościowych oraz wybranych serwisów streamujących muzykę i materiały wideo. Są one pozytywnie oceniane przez użytkowników, co widać między innymi w komentarzach na stronach aplikacji w sklepach Google'a i Apple'a. W tym ostatnim natrafiliśmy na odpowiedź dewelopera, w której jest mowa o tajemniczej usłudze "Game Pass", w kontekście której pojawia się też hasło "Spoiler alert".

Czy rzeczywiście Orange planuje wprowadzić do oferty Orange Flex nową usługę o nazwie Game Pass oraz czego konkretnie miałaby ona dotyczyć? O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego Orange Polska, Wojciecha Jabczyńskiego. Jego odpowiedź niczego nie potwierdziła, ale też niczemu nie zaprzeczyła:

- Jeśli pojawią się nowości w Orange Flex na pewno o nich napiszemy.

My uważamy, że Orange szykuje coś, co spodoba się graczom. Czy tak będzie w rzeczywistości oraz jak dobre to będzie, powinniśmy się wkrótce przekonać.

