Orange zamyka trzy usługi w ofercie na kartę

Orange Polska informuje, że dokładnie za miesiąc zamknięte zostaną trzy usługi w pomarańczowej ofercie na kartę. Operator pisze też o możliwości wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji dla tych zmian, co w przypadku prepaida brzmi co najmniej "dziwnie".

Operator pomarańczowej sieci planuje dokonanie kolejnych zmian w swojej ofercie, tym razem tej na kartę. Orange Polska informuje w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że równo za miesiąc wyłączy użytkownikom możliwość aktywacji trzech usług.

27 lutego 2020 roku zamknięte zostaną następujące usługi w ofercie Orange na kartę:

Masz Minuty i Masz SMS-y,

Pakiet 120 minut do wszystkich,

Cykliczny Pakiet 120 minut do wszystkich.

Jeśli ktoś aktywuje Pakiet 120 Minut do wszystkich lub Cykliczny Pakiet 120 minut do wszystkich do 26 lutego tego roku (włącznie), będzie mógł z niego korzystać jeszcze przez 31 dni. Pakiet cykliczny nie odnowi się już automatycznie.

Abonenci nie akceptujący powyższych zmian, mają prawo do wypowiedzenia umowy do 27.02.2020 r.

- czytamy w komunikacie Orange

Dziękujemy Orestowi oraz Czytelnikowi o nicku Window za informację.

Źródło tekstu: Orange