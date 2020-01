Orange zamyka usługę „Urodziny”. Wykorzystaj bonusy do 23 stycznia

Orange poinformował, że zamierza wyłączyć usługę „Urodziny”. To usługa promocyjna, w ramach której klienci dostają dodatkowe SMS-y i gigabajty z okazji urodzin oraz zniżki na imieniny i rocznicę aktywacji konta. Jeśli przysługują ci dodatkowe korzyści z usługi Urodziny, musisz wykorzystać je do 23 stycznia 2020 roku.

Orange wyłączy usługę „Urodziny” 23 stycznia 2020 roku. Tego dnia przestanie obowiązywać regulamin usługi i nie będzie można aktywować jej w ofercie Orange na kartę, dla której została przygotowana. Jeśli masz szansę odebrać urodzinowe bonusy, musisz to zrobić do 23 stycznia. Masz czas do 23 lutego 2020, by wypowiedzieć umowę po wprowadzeniu zmian, jeśli ich nie akceptujesz.

Orange „Urodziny” – jak to działa?

By uruchomić usługę, trzeba wysłać pod numer 506 SMS ze swoim imieniem, datą urodzenia i datą imienin (na przykład: Anna, 09.09.1931, 27.07). W dniu urodzin, imienin i rocznicy aktywacji startera Orange przyznaje klientom dodatkowe prezenty – nielimitowane SMS-y do wszystkich i 1 GB Internetu, które są aktywne przez 24 godziny.

Ponadto solenizanci i jubilaci mieli okazję kupić za pół ceny pakiety:

Z okazji Urodzin: Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz 2GB Internetu, na 31 dni

Z okazji Imienin: Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich, na 31 dni

Z okazji Rocznicy aktywacji startera: nielimitowane SMS-y do wszystkich sieci + 5 GB Internetu, na 30 dni

Każdy z pakietów można było aktywować w ciągu 30 dni od otrzymania SMS-a z ofertą.

Usługa „Urodziny” w ofercie Orange obowiązuje od 8 lutego 2012, aktualny regulamin pochodzi z października 2016 roku.

Zobacz: Regulamin usługi promocyjnej „Urodziny”

Źródło tekstu: Orange Polska