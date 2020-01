Cicha zmiana w Play24: z poziomu strony WWW nie zgłosimy już problemu

Operator sieci Play postanowił zmniejszyć liczbę kanałów, które pozwalają jego abonentom i użytkownikom na kontakt z obsługą klienta. Od 7 stycznia tego roku nie można zgłaszać problemów za pomocą usługi Play24 na stronie WWW Fioletowych.

Klienci sieci Play zauważyli na początku ubiegłego tygodnia, że nie mogą napisać zgłoszenia po zalogowaniu się w usłudze Play24 za pomocą strony WWW operatora. Jak się okazało, nie był to błąd, lecz zamierzone działanie Fioletowych.

"Problem" został zgłoszony za pomocą forum sieci Play 7 stycznia 2020 roku i szybko doczekał się odpowiedzi od pracownika Pomocy Play:

- W dniu dzisiejszym wskazana przez Ciebie funkcjonalność została wyłączona. Tak, jak napisałeś - możesz skontaktować się z Konsultantem na czacie z poziomu aplikacji Play24. Myślę, że taka forma kontaktu ma wiele plusów - dużo spraw można wyjaśnić podczas rozmowy na czacie, Klienci nie będą musieli czekać na realizację zgłoszenia i odpowiedź ze strony Konsultanta.

Po wyłączeniu tej funkcjonalności, kontakt z siecią Play i zgłaszanie dokonywanie wszelkich zgłoszeń jest możliwe na czacie w aplikacji mobilnej Play24 lub poprzez połączenie telefoniczne z infolinią operatora. Można też wysłać wiadomość e-mail na adres ok@pomocplay.pl.

Czy uważacie, że wyłączenie możliwości wysyłania zgłoszeń w Play24 na stronie WWW to dobry pomysł? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum oraz do wzięcia udziału w ankiecie (poniżej).

