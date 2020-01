W Plush na Kartę scrollujesz bez końca

W Plush na Kartę można dostać dodatkowe 10 GB na korzystanie z serwisów YouTube i TikTok, a używanie Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa nie zmniejsza posiadanego pakietu danych.

Operator sieci Plus przygotował nową kampanię reklamową, która zachęca do korzystania z oferty Plush na Kartę. Każde doładowanie konta kwotą 5 zł i więcej to dodatkowe gigabajty, które przez 30 dni można wykorzystać do korzystania z Internetu.

Przy doładowaniu konta w Plusha na Kartę kwotą 25 zł, dostaniemy dodatkowy pakiet internetowy o wielkości 10 GB, a także jeszcze jedną paczkę 10 GB, do wykorzystania w serwisie YouTube i TikTok. To jednak nie wszystko - korzystania z Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatAppa nie pomniejszy posiadanego przez nas pakietu internetowego. Szczegóły na poniższej infografice oraz na ulotce.

