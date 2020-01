Plus Internet Stacjonarny także na infrastrukturze Orange

Usługa Plus Internet Stacjonarny była do tej pory świadczona w oparciu o infrastrukturę światłowodową Netii, a od teraz będzie dostępna także w nowych wybranych lokalizacjach, w których znajduje się infrastruktura Orange. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost zasięgu usługi, z której będzie mogło skorzystać niemal 39% gospodarstw domowych w całej Polsce z prędkością do 1 Gb/s.

Plus Internet Stacjonarny to oferta Internetu światłowodowego, którą Polkomtel świadczy w oparciu o ogólnopolską infrastrukturę stacjonarną Netii. W jej zasięgu znajduje się prawie 2,7 mln gospodarstw domowych oraz ponad 800 największych biurowców. Dostępność usługi zostaje teraz zwiększona o infrastrukturę Orange w tak zwanych gminach regulowanych - zgodnie z decyzją UKE Pomarańczowi muszą tam udostępnić swoje łącza innym operatorom. Oznacza to 3,2 mln nowych gospodarstw domowych, które od 10 stycznia 2020 roku znajdą się w zasięgu Internetu światłowodowego Plusa.

Osoby, które posiadają w swoim domu okablowanie Orange, będą mogły skorzystać zarówno z Internetu światłowodowego Plusa, jak i Telewizji Kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu. Łącznie z klientami, którzy mają okablowanie Netii, jest to prawie 39% gospodarstw domowych na terenie całego kraju.

Plus Internet Stacjonarny zawiera trzy warianty oferty: dla mieszkania, dla domu i dla małych firm, a także oraz trzy opcje prędkości: do 150 Mb/s, do 500 Mb/s oraz do 1 Gb/s. Ofert jest dostępna we wszystkich Punktach Sprzedaży Plusa i Cyfrowego Polsatu, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i małych firm z segmentu SOHO. Można z niej skorzystać w ramach programów smartDOM i smartFIRMA, dzięki którym klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu mogą otrzymać rabat na abonament w wysokości 10 zł.

Więcej informacji o ofercie Internetu światłowodowego Plusa można znaleźć pod adresem www.plus.pl/swiatlowod.

