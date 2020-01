VoLTE wreszcie w sieci Plus - póki co dla wybranych

Jak donoszą Czytelnicy TELEPOLIS.PL, na wybranych numerach sieci Plus zaczęła działać usługa VoLTE.

VoLTE w Plusie - stopniowo przybywa klientów usługi

W kuluarach mówi się od pewnego czasu o 200 tys. pierwszych klientów Plusa z aktywnym VoLTE. Rzecz w tym, że ci klienci póki co do nas nie pisali, chwaląc się usługą. Aż do dzisiaj. Plus nie spieszył się ze wdrożeniem, a po tych pierwszych 200 tys. szczęśliwców, VoLTE miało być podobno stopniowo aktywowane na kolejnych numerach - takie były przynajmniej plotki.

Wygląda na to, że dzisiejsze doniesienia to efekt uruchamiania usługi na kolejnych transzach numerów i jesteśmy dosłownie chwilę przed oficjalnym komunikatem Plusa.

Zobacz: Plus rozpoczyna budowę komercyjnej sieci 5G w pasmie 2600 MHz

Zobacz: Plus zakończył testy i uruchomił Wi-Fi Calling

VoLTE w Plusie - póki co musisz mieć telefon marki Samsung

Jako pierwsi spośród klientów "Zielonych" VoLTE otrzymują posiadacze telefonów marki Samsung. Proces wdrożenia VoLTE w każdej sieci jest dosyć skomplikowany i wymaga współpracy z producentami telefonów. Plus na pierwszy rzut wybrał, całkiem słusznie, najpopularniejszego w Polsce producenta. Nie mamy jeszcze informacji czy plotek na temat kompatybilności ze sprzętem innych marek.

Poprosiliśmy o komentarz

Zaufajcie nam, że przy każdej możliwej okazji dopytywaliśmy Plusa o VoLTE i VoWiFi - w końcu to temat nieustających dyskusji Czytelników TELEPOLIS.PL. Zawsze jednak kazano nam uzbroić się w cierpliwość.

Teraz, tak trochę już po fakcie wdrożenia, mamy nadzieję, że dowiemy się oficjalnie czegoś więcej. Jak na złość mamy jednak długi weekend i prawdopodobnie na komentarz będzie trzeba poczekać do wtorku.

Źródło tekstu: wł