Tygodniowy abonament LimePass i nielimitowana liczba odblokowań hulajnóg

Od 15 stycznia 2020 roku użytkownicy Lime w Polsce mogą korzystać z tygodniowego abonamentu na hulajnogi elektryczne. Nowa subskrypcja LimePass to kolejna innowacja firmy, po wprowadzeniu latem ubiegłego roku przejazdów grupowych i zdalnej rezerwacji hulajnóg.

LimePass - jak to działa?

LimePass umożliwia nielimitowane bezpłatne odblokowanie hulajnóg Lime przez siedem kolejnych dni od momentu wykupienia i aktywowania usługi. Jest to pierwsza usługa abonamentowa wprowadzona przez firmę, ale także w sektorze mikromobilności.

Aktywacja LimePass w Warszawie i Poznaniu kosztuje 19,99 zł. W zależności od częstotliwości przejazdów abonament może zwrócić się w ciągu 2-3 dni. Na przykład użytkownik, który wypożycza hulajnogę 2 razy dziennie i każdorazowo odblokowuje ją za kwotę 3 zł, po tygodniu korzystania z subskrypcji LimePass zaoszczędzi 22 zł.

- Aktywując usługę LimePass oferujemy użytkownikom hulajnóg Lime wygodniejszy i bardziej atrakcyjny finansowo sposób poruszania się po mieście. W kontekście rosnącej popularności hulajnóg współdzielonych, często wykorzystywanych jako rozwiązanie dojazdowe pierwszego i ostatniego kilometra, jest to bardzo istotne. Jak wskazują lokalne dane Lime, hulajnogi elektryczne są wypożyczane przede wszystkim przez mieszkańców polskich miast, którzy stanowią 85 procent wszystkich użytkowników w Polsce. Mamy nadzieję, że dzięki rozwiązaniom takim jak LimePass jeszcze więcej osób do swoich codziennych podróży wybierze alternatywne środki transportu, przyjazne dla mieszkańców miast i środowiska.

- powiedziała Paulina Ackermann, dyrektor Lime w Polsce, Czechach i na Węgrzech

Hulajnogi elektryczne to ważna alternatywa dla przejazdów samochodem. 40% wszystkich przejazdów Lime w ciągu tygodnia odbywa się w godzinach szczytu, co pozwala użytkownikom na uniknięcie korków oraz problemów z zaparkowaniem auta. Tygodniowa subskrypcja LimePass powinna stanowić wygodne rozwiązanie dla osób podróżujących przy użyciu hulajnóg na co dzień, pozwalając im na zoptymalizowanie kosztu przejazdów.

Aktywacja usługi LimePass

Usługę LimePass można aktywować w kilku prostych krokach. Po otwarciu aplikacji Lime należy kliknąć ikonę menu w lewym górnym rogu, a następnie wybrać ikonę LimePass i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Usługa subskrypcji LimePass od grudnia ubiegłego roku jest dostępna w USA, Australii i Nowej Zelandii, a od teraz mogą z niej korzystać również użytkownicy Lime w Europie, w tym w Polsce.

