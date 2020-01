Orange podsumowuje rozbudowę sieci w 2019 roku. Refarming, więcej LTE, testy 5G

Ponad 200 nowych stacji bazowych i unowocześnienie ponad 5 tysięcy już istniejących – Orange Polska podsumowuje rozbudowę swojej sieci w minionym roku. Głównym motorem jej rozwoju jest refarming. Pojemność sieci 4G LTE wzrosła o 34%.

Klienci Orange mieli do dyspozycji na koniec 2019 r. ponad 11 200 stacji bazowych obsługujących standard 4G LTE. Na 22% z nich działała agregacja 4 nośnych 4G LTE, czyli maksymalna dostępna konfiguracja. Pozwala ona tym użytkownikom, którzy mają odpowiednie smartfony, na osiąganie prędkości nawet kilkuset Mb/s. Liczba takich stacji wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Refarming i większa pojemność sieci

Stacje bazowe w Orange są modernizowane. Wzrosła liczba stacji obsługujących trzy pasma – przybyło ich w ciągu roku nieco ponad 1300. Głównym motorem rozwoju sieci jest refarming. To proces, w którym operator przesuwa część częstotliwości wykorzystywanych do tej pory przez sieci 2G i 3G do 4G. W efekcie do LTE trafia pasmo 10 MHz z częstotliwości 2100 MHz, co zwiększa pojemność sieci 4G. W 2019 Orange objął refarmingiem blisko 4 tysiące stacji bazowych.

Łącznie w 2019 roku w Orange rozbudowano ponad 5 tys. stacji bazowych, czyli ponad 40% spośród wszystkich, z których mogą korzystać klienci pomarańczowej sieci. Operator szacuje, że dzięki rozbudowie sieci 4G LTE jej pojemność wzrosła o 35%. Najwięcej stacji bazowych zostało zmodernizowanych na Mazowszu, sporo też w województwach Śląskim, Dolnośląskim i Małopolskim.

Jak przekonuje Orange, wraz z rozbudową infrastruktury postępuje poprawa efektywności zużycia prądu w sieci. Ubiegłoroczne wyliczenia pokazują, że w 2018 r. na każdy GB danych, jakie przesłali klienci Orange, przypada 0,2 kWh, podczas gdy jeszcze w 2015 r. było to 1,4 kWh, czyli 7 razy więcej. Operator nie podał jednak najnowszych danych za 2019 rok.

Internet to w 90% 4G LTE

Według najnowszych statystyk operatora ponad 90% danych, które wysłali lub odebrali klienci korzystający z internetu mobilnego Orange, przeszło przez 4G LTE. Jeszcze 5 lat wcześniej – w 2014 - było to jedynie 8% całego ruchu. Łącznie, w całym 2019 roku użytkownicy Orange przesłali blisko 920 PB danych. Z każdym miesiącem transfer rósł – między styczniem a grudniem różnica wyniosła ponad 30%.

Najwięcej danych, już tradycyjnie, przechodziło przez stacje bazowe zlokalizowane na osiedlach domków jednorodzinnych. Ubiegłoroczny zwycięzca – stacja bazowa w wielkopolskim Śremie przegrała tym razem ze stacją, która znajduje się w Starej Miłosnej.

Praktycznie nie zmienił się czas rozmów prowadzonych w pomarańczowej sieci. To nadal blisko 70 mld minut rocznie. Po raz pierwszy jednak liczba minut przechodzących przez VoLTE była większa od tych, które szły przez sieć 2G.

Testy 5G i wdrożenia LTE-M

Podsumowując rok, operator przypomniał także o swoich testach 5G w paśmie 3,4-3,8 GHz, docelowym dla tej technologii w Polsce. Testy rozpoczęły się w Warszawie we wrześniu, a druga część ruszyła w Lublinie w październiku. Mogli w nich brać udział dziennikarze, pracownicy oraz klienci Orange Polska. Prędkości maksymalne uzyskane w trakcie testów w tym paśmie przekroczyły 1,1 Gb/s, a średnie sięgały okolic 300 Mb/s. Jak zapewnia Orange, cały czas urządzenia wykorzystywane w testach są konfigurowane i sprawdzane, by sieć komercyjna była możliwie dobrze przygotowana dla klientów. Chodzi często o małe szczegóły – częstotliwość, z jaką telefon odpytuje sieć o możliwość połączenia z 5G czy ocena zasięgu i parametrów sieci w gęstej zabudowie.

Orange rozbudowuje też usługi LTE-M rozwijane pod kątem IoT. W 2019 roku miało miejsce pierwsze komercyjne wdrożenie tej technologii, a liczba stacji bazowych, które ją wspierają, zwiększyła się w ciągu roku z okolic 150 do 666 na koniec 2019 roku i 667 obecnie. Jak zapowiada operator, w przyszłości LTE-M ma stać się częścią 5G.

5G ma być też główną technologią, na której chce skupić się Orange w 2020 roku.

