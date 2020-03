Adobe pomaga fotografom. Dwa miesiące Creative Cloud za darmo

Branża fotograficzna została mocno dotknięta przez pandemię koronawisa. Nie ma masowych imprez, klienci nie wychodzą z domów, nie ma więc jak zarobić. Adobe stara się pomóc w tych trudnych chwilach i oferuje 2 miesiące dostępu do Creative Cloud za darmo.

Decyzja Adobe to zapewne reakcja na to, że wielu fotografów i artystów anulowało swoje subskrypcje. Trzeba przyciąć koszty wszędzie, gdzie to możliwe, a Creative Cloud nie jest potrzebny, gdy nie ma nowych zdjęć do obróbki.

Tylko dla anulujących abonament

Promocja nie została nigdzie ogłoszona, ale przy anulowaniu subskrypcji abonenci widzą powiadomienie o możliwości korzystania z Creative Cloud za darmo przez 2 miesiące. Po zalogowaniu się i przejściu przez wszystkie kroki anulowania subskrypcji abonenci mogą zobaczyć darmową ofertę. PetaPixel zaznaczył ją strzałkami.

Takiej oferty nie zobaczą abonenci, którzy nie mają wykupionego planu Adobe Creative Cloud z cyklicznym rozliczeniem. To opcja dostępna tylko dla anulujących subskrypcję planu dla fotografów, zawierającego Photoshopa i Adobe Lightroom. Dzięki temu można oszczędzić niecałe 20 euro i wciąż mieć narzędzia do pracy. Zawsze coś.

Zobacz: Adobe Photoshop dla iPadów już dostępny. I nie oferuje tylu opcji co wersja na komputery

Ponadto Adobe pomaga w zdalnej nauce. Uczelnie i organizacje mogą korzystać za darmo z narzędzi do pracy zdalnej Adobe.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: PetaPixel