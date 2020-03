Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza uczniów na Grarantannę

Z powodu koronawirusa szkoły są zamknięte, a uczniowie nudzą się w domu. Ministarstwo Cyfryzacji przypomina, że czas ten warto wykorzystać na naukę, a wolnej chwili można podjąć wyzwania stawiane przez Gwarantannę.

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na Grarantannę. Jest to cykl różnego typu aktywności internetowych, które można znaleźć na stronie www.grarantanna.pl. Codziennie maję się tam pojawiać kolejne wyzwania, dzięki którym czas spędzany w domu minie szybko i aktywnie. Wśród przygotowanych atrakcji są sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem Internetu. Konkursom towarzyszą nagrody, dlatego warto tam zaglądać nawet codziennie.

Na dobry początek…

Na dobry początek serwis zaprasza uczniów do rozwiązania quizów historycznych, przeżycia zagadkowej przygody i podjęcia wyzwania #edukatywni. Każdego dnia aktywności ma przybywać. Oto, co na początek:

Quizy historyczne:

Jeśli skończyliście już 10 lat nie powinniście mieć z nimi problemu. To świetny sposób na przypomnienie sobie najważniejszych wydarzeń z historii Polski. Jesteście pewni, że wszystko pamiętacie? Biorąc udział w quizie, macie szansę na wygraną. Dla najlepszych zawodników przygotowano nagrody - zestawy planszówkowych gier historycznych.

W quizach można znaleźć sporo pytań o znane wydarzenia i postaci. Nie trzeba jednak być chodzącą encyklopedią, aby wygrać. Wystarczy ruszyć głową i być spostrzegawczym. Jak obiecują twórcy Grarantanny, to nie klasówka, ani sprawdzian, tylko dobra zabawa

Gra trwa do 27 marca do godziny 20:00. Przygotowano 15 różnych quizów, co oznacza 15 szans na wygranie cennych nagród.

Zagadkowa przygoda:

To zestaw 40 łamigłówek, w które może zagrać każdy. Specjalnie Przygotowano zagadki logiczne, matematyczne i językowe. Rozwiązując je można sprawdzić swoją wiedzę, ale i pobudzić wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy poćwiczą skupienie i koncentrację, cierpliwość, i skrupulatność. Podejmiecie to wyzwanie? Warto! To świetna rozrywka do grania samodzielnie i w zespołach - możecie je rozwiązywać z rodziną lub znajomymi. W tym drugim przypadku – koniecznie #zostańwdomu i łącz się przez internet.

Jak zacząć? Wystarczy rozwiązać pierwszą zagadkę. Jeśli podana odpowiedź będzie prawidłowa, dostaniemy dostęp do kolejnej i tak 40 razy. Przed rozpoczęciem zabawy warto zorganizować sobie kartkę i… lusterko. W trakcie rozwiązywania zagadek dobrze jest robić notatki. Będą pomocne, jeśli w trakcie gry ktoś postanowi zrobić sobie przerwę i wrócić do niej później.

#edukatywni

Pobyt w domu można wykorzystać produktywnie i wziąć udział w wyzwaniu #edukatywni. Chodzi w nim o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Uczeń szkoły ponadpodstawowej możesz dołączyć do wyzwania i wygrać jedną z trzech nagród: gamingowy laptop, smartfon lub aparat. Jedyne co należy zrobić, to dołączyć do grupy #edukatywni na Facebooku i wykonywać zadania.

W skrócie: chodzi o to, by dzielić się swoją wiedzą z jednego z przedmiotów szkolnych. Szczegóły na www.grarantanna.pl.

Plany na przyszłość

W kolejnych dniach odbędą się między innymi:

Sesje RPG online

Gry RPG (ang. role playing games) często po polsku nazywane są grami fabularnymi, narracyjnymi lub też grami wyobraźni. Polegają na wspólnym opowiadaniu historii według ustalonych wcześniej reguł w wyobrażonym świecie. Jest to gra towarzyska, w którą zazwyczaj gra się przy jednym stole, ale równie często można też znaleźć informacje o graniu w RPG przez Internet.

Dlaczego warto spróbować takiej wersji RPG? W przeciwieństwie do gier komputerowych, w klasycznych RPG-ach jedynym, co nas ogranicza, jest nasza wyobraźnia. Mamy więc do dyspozycji niezliczoną liczbę światów i konwencji. Zapisy i program sesji zostały już opublikowane na stronie www.grarantanna.pl, a pierwsze sesje odbędą się 19 marca o godzinie 15:00.

Webinar „Prezentacja na 6!”

Potrzebuje ktoś referatu z polskiego lub historii? A może macie do zrobienia podsumowanie pracy grupowej z geografii? Jak przyciągnąć uwagę nauczycieli, ale i koleżanek i kolegów z klasy? Co zrobić, żeby prezentacja była ciekawsza? Podczas webinaru „Prezentacja na 6!” dowiecie się z jakich prostych narzędzi możecie korzystać, żeby zasłużyć na 6. Gotowe szablony i elementy, które bez problemu dopasujecie do swojego tematu sprawią, że przygotowanie prezentacji stanie się rozrywką. Webinar odbędzie się w piątek, 20 marca 2020 roku o godzinie 11:00.

Warto zapisać się na listę zainteresowanych, a dzięki czemu otrzymamy przypomnienie i link do webinara: forms.gle/JRDQpTTmmkQMSUBE7.

Seria webinarów „Rób Gry Wideo”

„Rób gry wideo” to seria webinariów poświęconych różnym aspektom tworzenia gier przygotowanych przez zespół Fundacji Lublin GameDev oraz osoby zaangażowane w organizację Mistrzostw Polski w projektowaniu gier wideo. Przez 6 dni będzie można zdobyć wiedzę z projektowania gier, tworzenia prototypów, wykorzystania silnika Unity, podstaw skryptowania oraz wielu innych tematów. Webinary startują w piątek, 20 marca, o godzinie 14:00. Szczegółowy harmonogram, tematy i zapisy na listę zainteresowanych dostępne będą na stronie Grarantanny 19 marca o 18:00.

Game Jam online

Grarantanna Jam to online'owy Game Jam czyli konkurs tworzenia gier elektronicznych. Uczestnicy będą mieli 5 dni (dokładnie 120 godzin) na tworzenie gier w oparciu o temat, który zostanie ujawniony dopiero w momencie rozpoczęcia konkursu, czyli w sobotę 21 marca. Uczestnicy mogą korzystać z dowolnych technologii, ale wszystko to, co stworzą, musi być ich autorskim rozwiązaniem. Nagrody w konkursie będą przyznawane zespołom w trzech kategoriach tematycznych. Dodatkowo, jeden z zespołów będzie mógł otrzymać dodatkową nagrodę, za najlepszą grę w głosowaniu uczestników konkursu.

Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata

W ramach Grarantanny powstanie serwer Minecraft, na którym rozegrany zostanie konkurs na tworzenie replik znanych budowli. Do dyspozycji uczestników będzie działka, niezbędne materiały budowlane i nieskończony pokład kreatywności. Budować można samodzielnie lub dzielić zabawę ze znajomymi. Każdy z graczy jest w trybie kreatywnym i może korzystać z dowolnych materiałów w sposób nieograniczony. Jedynym limitem jest wyobraźnia. Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone. Konkurs startuje w niedzielę 22 marca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.grarantanna.pl oraz w mediach społecznościowych na profilach Ministerstwa Cyfryzacji i Fundacji Teatrikon.

