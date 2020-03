Szkoły zamknięte z powodu koronawirusa? Vectra odkodowała kanały dla dzieci

Vectra wyszła naprzeciw aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem z Wuhan i odkodowała na 14 dni sześć kanałów z programami dla dzieci. Są one dostępne bez dodatkowych opłat dla wszystkich klientów operatora posiadających dowolny pakiet telewizji cyfrowej.

Kanały dla dzieci pozostaną odkodowane do 26 marca 2020 roku, także w TV Online. Jest to serwis i aplikacja mobilna, które umożliwiają dostęp do programów telewizyjnych przez Internet w domu i poza nim.

Na liście odkodowanych kanałów są:

Cheebies - zabawne i interaktywne programy dostępne w języku polskim i angielskim,

- zabawne i interaktywne programy dostępne w języku polskim i angielskim, Nick Jr - bajki łączące zabawę z edukacją,

- bajki łączące zabawę z edukacją, Top Kids HD - najlepsze bajki sprzed lat, w tym "Dennis Rozrabiaka", "Sabrina" i "Bob Budowniczy",

- najlepsze bajki sprzed lat, w tym "Dennis Rozrabiaka", "Sabrina" i "Bob Budowniczy", Disney Junior - najpopularniejsze seriale edukacyjne (i nie tylko), w tym "Klub przyjaciół Myszki Miki", "Miles z przyszłości" oraz "Moi przyjaciele - Tygrys i Kubuś",

- najpopularniejsze seriale edukacyjne (i nie tylko), w tym "Klub przyjaciół Myszki Miki", "Miles z przyszłości" oraz "Moi przyjaciele - Tygrys i Kubuś", Teletoon+ - bajki, filmy i seriale dla dzieci w wieku szkolnym, a także programy poświęcone aktywności fizycznej, technologii, gotowaniu, ekologii oraz grom wideo.,

- bajki, filmy i seriale dla dzieci w wieku szkolnym, a także programy poświęcone aktywności fizycznej, technologii, gotowaniu, ekologii oraz grom wideo., Da Vinci - kanał edukacyjny z programami skierowanymi do dwóch grup odbiorców: rano emitowane są materiały popularno-naukowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży, a wieczorem dla osób dorosłych.

Źródło tekstu: Vectra