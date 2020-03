Koronawirus "zabije" kolejne targi. E3 prawdopodobnie odwołane

Targi Electronic Entertainment Expo (E3) to bez wątpienia święto wszystkich fanów gier. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, jeszcze w trakcie perturbacji wokół takich imprez jak MWC, również to wydarzenie może zostać odwołane. Przyczyną jest rzecz jasna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Pierwsze medium, które przekazało informację o możliwym odwołaniu imprezy jest Ars Technica - powołując się na źródła bliskie organizatorowi, ESA. Jednak na stronach E3 nie pojawiło się jeszcze żadne oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Wcześniej donoszono o tym, że organizator rozważa wszystkie możliwe scenariusze dotyczące imprezy.

Jest to informacja o tyle istotne, że targi E3 2020 miałyby odbyć się dopiero w czerwcu (9 - 11 czerwca). Mówimy więc o imprezie, która miałaby rozpocząć się dopiero za trzy miesiące. Wygląda na to, że branże: technologiczna i eventowa obawiają się koronawirusa SARS-CoV-2 w dłuższej perspektywie czasowej. Zresztą, aktualne wydarzenia na świecie i w Polsce dobitnie pokazują, że mamy do czynienia z patogenem, który w dalszym ciągu skutecznie się rozprzestrzenia i z całą pewnością nie znajdujemy się nawet w połowie drogi do apogeum zachorowań.

Co dalej z E3? Decyzja ma pojawić się dopiero jutro

Jak wskazują dziennikarze zajmujący się sprawą tegorocznych targów E3, decyzja ma zostać przekazana do wiadomości publicznej dopiero jutro. ESA ma konsultować każdy scenariusz z doradcami oraz ekspertami z dziedziny medycyny. Niemniej, mówi się o tym, że los imprezy jest przesądzony i najbardziej odpowiednim pytaniem w tym momencie jest to, w jaki sposób organizator rozwiąże kwestię wydarzenia.

Do wyboru są dwa scenariusze - albo E3 2020 zostanie całkowicie odwołane, albo zostanie przełożone na inny termin. Ze względu na wysoką nieprzewidywalność koronawirusa SARS-CoV-2, bardzo możliwe, że organizator wybierze "bezpieczniejsze" wyjście i całkowicie anuluje targi. Przełożenie ich na dalszy termin mogłoby skończyć się sytuacją, w której organizacja targów w dalszym ciągu jest niemożliwa ze względu na niekorzystną sytuację epidemiologiczną na świecie oraz wprowadzane ograniczenia w transporcie.

