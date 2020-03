Mapy zasięgu koronawirusa: uważaj na nie, to podstęp hakerów. Grasują też na Facebooku i wyłudzają na Blika

Epidemia koronawirusa powoduje coraz większą panikę na całym świecie, na czym umiejętnie korzystają cyberprzestępcy. Ich najnowszy sposób to zainfekowane mapki rozprzestrzeniania się epidemii. Zmodyfikowali też znany już sposób wyłudzeń na Blika.

Sieciowi złoczyńcy nie zmarnują żadnej okazji, gdy użytkownicy internetu zaczynają poddawać się emocjom, tracą czujność i skłonni się do nieracjonalnych zachowań. Przybierająca na wadze epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 jest właśnie jedna z takich sytuacji i hakerzy wykorzystują to bez cienia litości.

Jedną z bardziej pomysłowych, ale też i niebezpiecznych sztuczek jest użycie map rozprzestrzeniania się wirusa. Rosnące liczby zarażonych, powiększające się kręgi epidemii, kolejne państwa i miasta – takie mapy robią wrażenie i są w tych dniach chętnie oglądane.

Shai Alfasi, ekspert od bezpieczeństwa z firmy Reason Labs, odkrył, że hakerzy używają tego typu map do kradzieży informacji. Cyberzłoczyńcy są w stanie wykraść loginy użytkowników, hasła, numery kart kredytowych i inne informacje, które przechowywane są w przeglądarce.

Jak to dokładnie działa? Hakerzy preparują fałszywe strony internetowe na temat epidemii koronawirusa. Można tam obejrzeć jak najbardziej prawdziwą mapkę, ale także pobrać aplikację, która ma w podobny sposób na bieżąco informować użytkownika o rozwoju sytuacji. Tego typu program nie wymaga instalacji, za to pokazuje mapę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i choroby COVID-19. Jego prawdziwym celem jest jednak wprowadzenie do systemu złośliwego oprogramowania szpiegującego.

Shai Alfasi ostrzega, że cyberprzestępcy wykorzystują w tym przypadku złośliwe oprogramowanie znane jako AZORult, po raz pierwszy zastosowane w 2016 r. Oprogramowanie służy do kradzieży danych z komputera, w tym haseł i kryptowalut, może prowadzić do zainfekowania systemu innym złośliwym oprogramowaniem. AZORult jest powszechnie sprzedawany na rosyjskich forach dla hakerów.

CERT też ostrzega: uwaga na Facebooka i BLIK

O innych rodzajach zagrożeń ostrzega CERT Polska. Tym razem mowa o ataku, który ma na celu wyłudzenie hasła i loginu do Facebooka, a w dalszej kolejności wyłudzenie kodów BLIK od naszych znajomych. Scenariusz takich ataków jest w zasadzie niezmienny od dłuższego czasu. W sieci znajdujemy sensacyjną informację, która tak naprawdę jest fake newsem, na temat ważnego i aktualnego problemu. Obecnie tematem bardzo mocno wykorzystywanym przez cyberprzestępców jest koronawirus.

Strona, na której znajduje się ta informacja, najczęściej podszywa się pod portal informacyjny, stronę policji czy stacji TV. Kluczowy dla skuteczności pozyskiwania ofiar jest sensacyjny tytuł newsa powiązany z silnie nacechowanym emocjonalnie wydarzeniem i zdjęciem. Na końcu strony znajduje się nagranie z kamery, które wymaga podania przez ofiarę danych logowania do serwisu Facebook.

Jeśli wpiszemy te dane (hasło i login), trafią one wprost do przestępców, którzy mając dostęp do naszego Facebooka, działają najczęściej na dwa sposoby – po pierwsze przy użyciu naszego konta rozsyłają dalej link do wcześniejszego sensacyjnego newsa i pozyskują od kolejnych osób ich hasła i loginy do FB. A po drugie wysyłają do naszych znajomych prośbę o pilne przelanie pieniędzy, np. argumentując nagłym nieszczęśliwym wydarzeniem, najlepiej z użyciem kodów BLIK. Jeśli ktoś z naszych znajomych uwierzy w tę informację, poda swój kod BLIK i zaakceptuje operację, przestępcy wyłudzą jednorazowo kilkaset złotych.

Źródło zdjęć: The Next Web, CERT Polska

Źródło tekstu: The Next Web, CERT Polska