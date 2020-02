Koronawirus „zaraża” też komputery, cyberprzestępcy nie marnują okazji

To już stanowi regułę – gdy w mediach pojawia się nowy, przyciągający uwagę temat, cyberprzestępcy podchwytują to jako świeżą przynętę, by łowić naiwnych. Tak jest i teraz. Doniesienia na całym świecie zdominował chiński koronawirus, a sieciowi złoczyńcy wykorzystują strach i niepewność internautów, by rozsiewać złośliwe oprogramowanie.

Przed nowymi poczynaniami cyberprzestępców przestrzega firma Kaspersky. Jej analitycy zidentyfikowali szkodliwe pliki ukryte pod postacią dokumentów związanych z chińskim koronawirusem, który nie schodzi z nagłówków w mediach. Wykryte przez firmę złośliwe pliki mają postać plików PDF i DOCX, a także multimediów MP4. Nazwy tych załączników sugerują, że zawierają instrukcje pozwalające zabezpieczyć się przed wirusem, najnowsze informacje na jego temat, a nawet procedurę zidentyfikowania wirusa. W rzeczywistości pliki te nie zawierają żadnej z tych informacji.

Jak informuje Kaspersky, rozsyłane przez cyberprzestępców pliki mogą zawierać różne trojany i inne szkodliwe narzędzia, które pozwalają na niszczenie, blokowanie, modyfikowanie i wykradanie danych z zainfekowanych maszyn, a także na zakłócanie działania komputerów oraz sieci.

Nowy koronawirus, który nieustannie jest tematem numer jeden w mediach, przyciągnął uwagę cyberprzestępców. Dotychczas zarejestrowaliśmy tylko 10 unikatowych szkodliwych plików, jednak można podejrzewać, że dopóki temat będzie gorący, szkodliwa aktywność w tym zakresie będzie się zwiększać. Przestępcy nie mają skrupułów i z pewnością będą żerować na osobach, które martwią się o swoje zdrowie, jednak nie posiadają wystarczającej świadomości w zakresie cyberzagrożeń - powiedział Anton Iwanow, analityk szkodliwego oprogramowania w firmie Kaspersky.

Specjaliści wykryli w załącznikach dotyczących epidemii następujące złośliwe oprogramowanie:

Worm.VBS.Dinihou.r

Worm.Python.Agent.c

UDS:DangerousObject.Multi.Generic

Trojan.WinLNK.Agent.gg

Trojan.WinLNK.Agent.ew

HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen

HEUR:Trojan.PDF.Badur.b

Eksperci z firmy Kaspersky przypominają, by unikać podejrzanych odnośników obiecujących dostęp do ekskluzywnych treści. Warto też zwracać uwagę na rozszerzenia pobieranych plików - dokumenty i filmy nigdy nie mają rozszerzeń EXE ani LNK.

Źródło tekstu: Kaspersky