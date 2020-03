Rozgrywki Ekstraklasy za darmo w Cyfrowym Polsacie i Playerze. Do tego kanały filmowe i serialowe

Cyfrowy Polsat odkoduje dla wszystkich abonentów kanały Canal+ Sport 3 i 4 w trakcie najbliższej kolejki PKO BP Ekstraklasy, która potrwa od piątku, 13 marca do poniedziałku, 16 marca. Rozgrywki można również śledzić za darmo na platformie Player.

Wraz z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa i po decyzji o zamknięciu stadionów piłkarskich dla kibiców, operatorzy telewizyjni udostępniają na swoich platformach „otwarte okna”, pozwalające bez ograniczeń śledzić rozgrywki. Jak już informowaliśmy, na taki krok zdecydował się Canal+. Dzięki tej decyzji wszyscy abonenci Canal+ będą mogli oglądać mecze nawet wtedy, gdy nie mają w swojej ofercie kanałów Canal+. Z podobnej oferty skorzystamy w Cyfrowym Polsacie, gdzie udostępnione zostały też seriale i filmy, a także w Playerze stacji TVN.

Cyfrowy Polsat

W Cyfrowym Polsacie w trakcie najbliższej kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać bez ograniczeń kanały premium Canal+ Sport 3 i 4. Ale to nie wszystko. Co najmniej do końca marca potrwają „otwarte okna” na kanały filmowe i serialowe.

W czasie 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy na otwartej antenie dostępnych będzie wszystkie 8 meczów, m.in. najważniejsze spotkanie Lech Poznań - Legia Warszawa, planowane na najbliższą sobotę, ale także Cracovia - Jagiellonia Białystok, Lechia Gdańsk - Arka Gdynia, Wisła Płock - Korona Kielce czy Rachów Częstochowa - ŁKS Łódź.

Kanały Canal+ Sport 3 i 4 są dostępne dla abonentów telewizji satelitarnej oraz telewizji kablowej w technologii IPTV, również mobilnie, za pośrednictwem serwisu Cyfrowy Polsat GO.

Wszyscy abonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV od pakietu Mini HD co najmniej do końca marca mogą oglądać także kanały: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD oraz Disney Channel. Kanały Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD są dostępne w „otwartym oknie” dla abonentów od pakietu Rodzinnego HD, Epic Drama od Familijnego HD, a AXN Black, AXN White oraz AXN Spin – od Familijnego Max HD.

Player

W dniach 13-16 marca wszyscy fani piłki nożnej będą mogli oglądać mecze PKO BP Ekstraklasy bez ograniczeń również w Playerze, czyli serwisie i aplikacji TVN Discovery Polska.

Bezpłatny dostęp do stacji CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 4 w Playerze będzie trwał od rana w piątek, 13 marca do końca dnia w poniedziałek, 16 marca.

Jak wynika z zapowiedzi TVN Discovery Polska, CANAL+ oraz Player pracują już nad dalszymi specjalnymi ofertami, które pozwolą śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w następnych kolejkach.

Źródło zdjęć: TVN Discovery Polska

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat, TVN Discovery Polska