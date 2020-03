Play abonament: Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez opłat

Wszyscy klienci sieci Play, posiadający abonament telefoniczny, telewizyjny lub internetowy, mogą otrzymać 6-miesięczny bezpłatny dostęp do Amazon Prime Video. Po tym okresie można zrezygnować z usługi lub płacić 25 zł miesięcznie.

Aby otrzymać dostęp do Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez opłat, klienci sieci Play z umową na telefon lub Internet powinni uruchomić promocję w aplikacji Play24, w zakładce „Telewizja i wideo”. Po aktywacji wystarczy założyć swoje konto w serwisie Amazon Prime Video, korzystając z linku udostępnionego w aplikacji Play24 lub otrzymanego SMS-em. Użytkownicy Play Now TV BOX mogą aktywować promocję w sekcji „Pakiety” na swoim dekoderze. Po aktywacji otrzymają SMS-em link, który po kliknięciu przekieruje ich na stronę rejestracji w serwisie Amazon Prime Video.

Zobacz: Jeszcze w tym roku pojawi się sklep Amazon w Polsce

Zobacz: Amazon Prime Video w ofercie T-Mobile

Nowi klienci sieci Play oraz osoby przedłużające umowę mogą aktywować promocyjny dostęp do Amazon Prime Video podczas podpisywania umowy, jak również później, za pomocą aplikacji Play24 i dekodera do usługi Play Now TV. Na rejestrację w Amazon Prime Video klienci mają 30 dni od daty aktywacji promocji.

W ramach oferty Play, filmy i seriale telewizyjne w serwisie można oglądać przez sześć miesięcy bez opłat. Po tym okresie można zrezygnować z usługi lub korzystać z niej w cenie 25 zł miesięcznie. Koszt subskrypcji będzie doliczany do rachunku Play.

Amazon Prime Video oferuje klientom popularne filmy i seriale, w tym produkcje Amazon Originals takie jak:

Star Trek: Picard , z udziałem Patricka Stewarta wcielającego się w swoją kultową rolę Jeana-Luca Picarda,

, z udziałem Patricka Stewarta wcielającego się w swoją kultową rolę Jeana-Luca Picarda, The Grand Tour , czyli motoryzacyjne przygody Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa May,

, czyli motoryzacyjne przygody Jeremy’ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa May, Hunters, w którym zdobywca Oscara, Al Pacino gra członka drużyny nazistowskich tropicieli, działających w Nowym Jorku w 1977 roku.

Użytkownicy posiadający konto na Amazon Prime Video mogą pobierać treści na urządzenie, co pozwala na oglądanie ich bez dostępu do Internetu. Jednocześnie z konta może korzystać 3 użytkowników. Filmy i seriale w Amazon Prime Video można oglądać na smart TV, na laptopie, w serwisie primevideo.com, jak również poprzez aplikację Amazon Prime Video na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Użytkownicy TV BOX-ów mogą pobrać na swoje urządzenia aplikację Prime Video dla Android TV ze sklepu Google Play.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie oraz na stronie www.play.pl/uslugi/amazon.

Zobacz: Orange na wiosnę: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego pakiet 3 GB

Zobacz: „W lesie dziś nie zaśnie nikt” omija kina i debiutuje na Netfliksie

Źródło tekstu: Play