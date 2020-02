Jeszcze w tym roku pojawi się sklep Amazon w Polsce

To zdecydowanie jeden z ważniejszych newsów w branży e-commerce i fintech w tym roku. Okazuje się, że gigant handlowy - Amazon zamierza otworzyć jeszcze w tym roku swój elektroniczny serwis.

Takie rewelacje możemy wyczytać w artykule Piotra Mączyńskiego oraz Adriany Rozwadowskiej. Ma to być kolejny element planu ekspansji Amazona w Europie, bowiem nieoficjalnie właściciel serwisu ma prowadzić rozmowy z Pocztą Polską, która miałaby obsługiwać dystrybucję towarów w naszym kraju, ale nie tylko. Jednym z wątków sprawy jest również Ukraina, która także mogłaby uzyskać dostęp do platformy e-commerce dzięki wsparciu Poczty Polskiej.

Dzięki wejściu na Polski rynek, Amazon stałby się niezwykle mocnym graczem, gdzie obecnie rządzi i dzieli Allegro, również za sprawą swoich produktów - usług takich jak Smart! pozwalający na darmowe dostawy. Prawdopodobnie zainicjowałoby to ostrą konkurencję między oboma podmiotami - na czym najprawdopodobniej zyskaliby konsumenci.

Amazon w Polsce - cóż, czekamy!

Na ruch Amazon czeka naprawdę wiele osób, które do tej pory musiały korzystać z niemieckiej wersji serwisu (Amazon.de), która została zlokalizowana na język polski. Jest to obecnie jedyna opcja, jeżeli chodzi o możliwość zakupów w Amazonie przez Polaków. Ekspansja giganta to prawdopodobnie również efekt rozrastającej się w naszym kraju sieci dystrybucyjnej: dzięki rozbudowanej infrastrukturze, Amazon jest zwyczajnie gotowy na konkurencję z rodzimymi graczami.

Źródło tekstu: Gazeta Wyborcza