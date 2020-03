Orange na wiosnę: nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a do tego pakiet 3 GB

Trzeba przyznać, że operatorzy bardzo starają się osłodzić nam ciężkie chwile i przymus siedzenia w domu. Tym bardziej że już dziś przyszła do nas astronomiczna wiosna. Z tej okazji Orange w ofertach na kartę proponuje nową promocję „Pierwszy Dzień Wiosny”.

Dziś, gdy słońce przecięło punkt równonocy, przyszła astronomiczna wiosna. Jutro natomiast obchodzony będzie (był kiedyś…) pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Z tej okazji Orange przygotował nową promocję w ofercie na kartę. Dzięki promocji „Pierwszy Dzień Wiosny” usługę „Nielimitowane Rozmowy, SMS-y i MMS-y+pakiet 3 GB” można dostać w ciągu trzech pierwszych wiosennych dni za 0 zł. Dzięki usłudze użytkownik dostaje nielimitowane połączenia do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci komórkowych w Polsce, a do tego pakiet danych 3 GB. Później jest wyłączana.

Aby skorzystać z promocji, należy wysyłać bezpłatny SMS o treści WIOSNA pod numer 364. Numer abonenta musi mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących.

Włączenie usługi nastąpi automatycznie, a potwierdzenie przyjdzie SMS-em. Promocja potrwa od 20 do 22 marca 2020 r. do godziny 23:59. Włączenie promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu przesłania SMS-a aktywującego. Promocja zostanie włączona automatycznie i będzie aktywna na danym numerze przez 3 pełne dni do godz. 23:59:59.

Oferta „Pierwszy Dzień Wiosny” to usługa promocyjna dostępna dla użytkowników taryf Orange YES, Orange POP, Orange ONE, Orange Free na kartę oraz abonentów oferty Zetafon, korzystających z ww. taryf.

Źródło zdjęć: Pixabay.com

Źródło tekstu: Orange