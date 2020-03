Za mało Internetu? Włącz dodatkowe 5 GB w Orange na kartę

Orange Polska przygotował nową promocję dla użytkowników pomarańczowej oferty na kartę i usług bez limitu. Mogą oni skorzystać z dodatkowego pakietu internetowego o wielkości 5 GB.

Od 19 marca 2020 roku użytkownicy usług bez limitu w Orange na kartę mogą dokupić dodatkowe 5 GB za 5 zł w każdym momencie korzystania z usługi. Dodatkowe gigabajty trafią do pakietu bazowego z usługi i będą ważne tak długo, jak sama usługa. Wszystko w jednym miejscu, z tą samą datą ważności. Pakiet można kupić wielokrotnie w okresie ważności usługi bez limitu, także po wykorzystaniu pakietu bazowego.

Pakiet 5 GB za 5 zł dotyczy dowolnej wersji usług „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich+ pakiet GB” oraz „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich+pakiet GB”. Aby go włączyć, wystarczy wysłać wiadomość SMS o treści PAKIET:

na numer 630 w przypadku usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich+ pakiet GB”,

w przypadku usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich+ pakiet GB”, na numer 696 dla usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich+pakiet GB”.

Ilość i ważność pozostałych środków można sprawdzić poprzez wysłanie SMS-a o treści ILE pod numer obsługowy aktywnej usługi (630 lub 696). Koszt jak za SMS-a w Orange.

Ważne: wykorzystanie pakietu bazowego z usługi bez limitu w okresie ważności usługi i brak aktywnych innych usług na Internet skutkuje włączeniem ograniczenia prędkości transferu danych.

Szczegóły w regulaminach:

Źródło tekstu: Orange