200 GB Internetu na naukę od Orange

Wygląda na to, że Orange Polska pozytywnie zareagował na ostatnie wnioski o udostępnienie darmowego Internetu mobilnego dla tych, którzy muszą zdobywać wiedzę lub ją przekazywać bez wychodzenia z domu. Pomarańczowy operator pozwoli korzystać z oferty Orange Flex przez 2 miesiące za złotówkę miesięcznie, co da osobom potrzebującym nawet 200 GB transferu danych.

– Rozumiemy, że w tym trudnym czasie dostęp do Internetu jest niezbędny, szczególnie w przypadku uczniów, studentów i nauczycieli, którzy rozpoczęli w pełni zdalną naukę. Dlatego przez dwa miesiące będą mogli korzystać z nawet 200 GB internetu za symboliczną złotówkę miesięcznie. W ten sposób chcemy wesprzeć równy dostęp do edukacji i wysiłki państwa związane z organizacją życia publicznego w czasie zagrożenia koronawirusem. – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska

Zobacz: [Aktualizacja] Darmowy internet mobilny dla studentów i doktorantów - propozycja Jarosława Gowina

Zobacz: Darmowy internet dla uczniów i nauczycieli – ZNP prosi rząd o wsparcie

Orange Flex jest w pełni cykliczną ofertą komórkową, w której wszystko odbywa się poprzez aplikację bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne w czasie trwania pandemii SARS-Cov-2 i Covid-19. Dzięki możliwościom aplikacji, oferta może być skierowana do konkretnej grupy osób, a weryfikacja użytkowników przebiega w pełni zdalnie. Co istotne, w Orange Flex nie ma długoterminowych umów.

Jak otrzymać 200 GB internetu na naukę?

Od poniedziałku, 23 marca, nowi klienci Orange Flex mogą już korzystać ze specjalnej oferty – z kodem FLEX pierwszy miesiąc korzystania z tej usługi kosztuje tylko 1 zł. Dotyczy to każdego z planów komórkowych dostępnych w aplikacji. W najbogatszym z nich jest 100 GB na transfer danych. Teraz uczniowie i ich rodzice, studenci, doktoranci oraz nauczyciele będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty Orange Flex za 1 zł miesięcznie przed 2 miesiące korzystania. Oznacza to, że mogą otrzymać nawet 200 GB Internetu za 2 zł. Oferta wystartuje w najbliższych dniach.

Zobacz: Orange Flex przez pierwszy miesiąc za złotówkę

Zobacz: Promocje „z okazji” koronawirusa

W tej chwili trwają prace nad szczegółowymi i bezpiecznymi zasadami weryfikowania osób uprawnionych do skorzystania z oferty na drugi miesiąc za 1 zł. Szczegóły i regulamin nowej oferty dla uczniów i ich rodziców, studentów, doktorantów oraz nauczycieli pojawi się na stronie www.flex.orange.pl w momencie jej startu.

Źródło tekstu: Orange