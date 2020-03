Darmowy internet dla uczniów i nauczycieli – ZNP prosi rząd o wsparcie

Darmowy internet dla uczniów i nauczycieli to niezbędny element nauczania w obecnych warunkach. Bez niego szanse uczniów na start w życie są bardzo nierówne, a wielu nauczycieli nie jest w stanie komfortowo wypełniać swoich zadań.

Aktualnie dostęp do internetu jest nam niezbędny, byśmy mogli pracować zdalnie, kontynuować studia lub naukę. Szkoły zostały zamknięte, a tysiące nauczycieli robią, co mogą, by zapewnić młodym Polakom dostęp do wiedzy. Wszystko wygląda pięknie w miastach, gdzie majętni rodzice mogą kupić porządne łącze i urządzenie dla każdego dziecka, a dobrze wyposażeni nauczyciele świetnie sobie radzą z narzędziami typu Google Classroom. To jednak nie jest częste zjawisko, a aktualna sytuacja znacząco zmniejsza szanse młodzieży z biedniejszych rodzin i mniej zurbanizowanych terenów na dostęp do edukacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego prosi rząd o wsparcie. Pierwszym krokiem byłoby zapewnienie uczniom i nauczycielom darmowego dostępu do internetu. Bez tego ani rusz. Wiele rodzin nie jest w stanie zapewnić edukacji swoim dzieciom i nie brakuje nauczycieli, którzy mają problemy z wypełnianiem swoich obowiązków. Na stronie ZNP znalazł się apel do rządu podobny do tego, który wystosował Jarosław Gowin w imieniu studentów i doktorantów.

Panie Premierze, czy ma pan świadomość…

Ponadto ZNP napisał list do szefa rządu, w którym zwraca uwagę na liczne problemy z dostępem do internetu i do komputerów, z jakimi borykają się uczniowie i nauczyciele. W najtrudniejszej sytuacji są uczniowie z rodzin wielodzietnych, które nie mogą sobie pozwolić na osobne urządzenia dla każdego dziecka – młodzież musi w jakiś sposób poradzić sobie z jednym komputerem lub tabletem, co nie jest łatwe.

Na wielu obszarach wzrost korzystania z internetu spowodował przytkanie się łączy. Odczuwają to zwłaszcza użytkownicy łączy mobilnych na gęsto zaludnionych obszarach. Operatorzy zanotowali wzrost ruchu nawet o 40 proc. w swoich sieciach. Problemem jest też brak dostępu do sprzętu i odpowiednich kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli, którzy ich po prostu nigdy nie potrzebowali. Szkoła to nie „korpo”, które kupuje służbowe laptopy i telefony swoim pracownikom. Osoby te z dnia na dzień zostały postawione w bardzo trudnej sytuacji i teraz muszą nadrabiać zaległości.

ZNP przypomina też badanie z lipca 2019 roku, wykonane przez Ministerstwo Cyfryzacji. 16 proc. Polaków ciągle nie ma dostępu do internetu. Wśród nich są dzieci i młodzież w wieku szkolnym bez realnego dostępu do edukacji, chyba że zapewnią im go rodzice. Z tym też, jak pewnie się domyślasz, bywa różnie. Wiele polskich rodzin ma aktualnie poważne problemy, dorośli boją się o pracę i środki utrzymania i nie jest to najlepszy moment, by kupować dzieciom tablety i tłumaczyć im przemienność działań matematycznych.

