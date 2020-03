Darmowy miesiąc nauki języków! Ciekawa oferta Babbel

Uczniowie i studenci siedzą w domach - szkoły i uczelnie pozostają zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Mimo wszystko, są oni zobowiązani do realizacji podstaw programowych - kontynuowanie nauki w takich warunkach może być nieco utrudnione, ale są sposoby na to, by ten proces sobie ułatwić. Babbel oferuje miesiąc nauki języka za darmo - to świetna wiadomość dla wszystkich, którzy uczą się angielskiego lub niemieckiego.