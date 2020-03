Xiaomi Redmi Note 9S oficjalnie. Gamingowy Snapdragon i świetny ekran

Xiaomi Redmi Note 9S ma naprawdę dużo do zaoferowania. Nie mam na myśli jedynie rozmiaru ekranu. Xiaomi znów pokazuje, jak spakować świetne podzespoły w tanim smartfonie.

Xiaomi zaplanowało także specjalną edycję Redmi Note 9S na 10-lecie firmy. Jest co świętować. Xiaomi jest najmłodszą firmą, która trafiła do prestiżowego przeglądu Fortune 500.

Redmi Note 9S ma bardzo dobry ekran. Xiaomi zadbało o certyfikację TÜV Rheinland, potwierdzającą niską emisję niebieskiego światła, które może powodować problemy ze spaniem. Ekran ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość 2400 x 1080 px (20:9) o jasności 450 nitów. Frontowy aparat został ukryty w dziurce na środku górnej krawędzi.

Poczwórny aparat składa się z szerokokątnego modułu podstawowego, obiektywu szerokokątnego, obiektywu do makro oraz aparatu pomagającego wykryć głębię i osiągnąć interesujące efekty. Xiaomi pochwaliło się fenomenalnymi zdjęciami, które biją na głowę Samsunga Galaxy A51, niezależnie od warunków. Czekamy, aż dostaniemy Xiaomi Redmi Note 9S w swoje ręce, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak dobry.

Szkło Corning Gorilla Glass 5 chroni nie tylko ekran, ale też placki i aparaty umieszczone w wystającej „kuchence”. Warto też dodać, że Redmi Note 9S zachował lubiane przez fanów cechy serii – jacka audio 3,5 mm, ładowanie USB-C 18 W oraz diodę IR, dzięki czemu smartfon może być też pilotem do różnych urządzeń. Czytnik linii papilarnych został umieszczony we włączniku na prawej krawędzi urządzenia. Według naszych czytelników nie jest to najlepsze miejsce, ale projektanci Xiaomi są zdania, że jest najbardziej ergonomiczne – kciuk prawej dłoni układa się tam całkiem naturalnie.

Nieco nas zaskoczyła obecność w Redmi Note 9S układu Qualcomm Snapdragon 720G. To czip wykonany w litografii 8 nm, złożony z 8 rdzeni. Maksymalne taktowaniu 2,3 GHz. Towarzyszy mu układ graficzny Adreno 618. Wszystko zasili akumulator o pojemności 5020 mAh.

Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach – szarym, niebieskim i biały. Nie są to jednak jednolite barwy. „Plecki” smartfonów zostały wykonane z 20-warstwowego szkła, które prezentuje się naprawdę atrakcyjnie.

Ceny są 4 GB RAM-u i 64 GB na dane będzie kosztować 249 dolarów amerykańskich, a więc w Polsce powinien kosztować 1050 zł (stawiam na 999 lub 1099 zł). Wariant z 6 GB RAM-u i 128 GB na dane kosztuje RM 279 dolarów amerykańskich – niecałe 150 zł więcej.

Globalna sprzedaż ruszy 7 kwietnia na AliExpress, Xiaomi pozwoli nam zaoszczędzić 50 dolarów podczas zakupów w ciągu pierwszych dwóch dni. Limitowana edycja Redmi Note 9S z okazji 10-lecia firmy Xiaomi będzie liczyła tylko 2020 sztuk. To granatowy model z wygrawerowanym logo.