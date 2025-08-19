Aplikacje

Blokowanie reklam będzie nielegalne. Mozilla ostrzega

Wszystko to ma opierać się na dwóch filarach, przez co ryzyko jest większe, niż kiedykolwiek. Tak przynajmniej twierdzą przedstawiciele Mozilli.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:39
Sprawa dotyczy sporu sądowego, który odbywa się w Niemczech. Otóż przed Federalnym Sądem Najwyższym na nowo rozpoczął się bój prawny dotyczący blokerów reklam. Po jednej stronie stanął twórca Adblock Plus, a po drugiej koncern medialny Axel Springer. Ten oparł swój pozew na dwóch kwestiach. Pierwszą jest ta najbardziej oczywista: dotycząca tego, że blokowanie reklam odcina twórców treści od źródła dochodu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Twórca Adblock Plus pozwany

Druga uderza w prawa autorskie. Axel Springer twierdzi, że blokery reklam ingerują w kod HTML/CSS strony poprzez niedozwoloną reprodukcję i modyfikację. Mowa jest więc zarówno o kwestiach czysto finansowych, jak i technicznych.

Mozilla ostrzega, że proces ten może zakończyć się wygraną koncernu medialnego, a także zmianą w niemieckim prawie. To zaś może wpłynąć na przepisy na terenie całej Unii Europejskiej. 

telepolis
Adblock Plus mozilla niemcy SAD
Zródła zdjęć: Atthapon Niyom / shutterstock
Źródła tekstu: BleepingComputer