Facebook zmniejsza jakość wideo, by odciążyć sieć

Wielu gigantów - operatorów usług w internecie zdecydowało się na ten krok. Po tym, jak Netflix, Amazon i YouTube zdecydowali się na zredukowanie jakości materiałów w swoich usługach, Facebook postanowił zrobić podobnie. Wszystko po to, aby odciążyć sieć przeżywającą oblężenie w okresie pandemii koronawirusa.

Zalecenia mówiące o konieczności izolacji spowodowały ogromny wzrost użycia zasobów globalnej sieci. Użytkownicy przesiadujący w domach częściej oglądają materiały wideo w internecie, grają w gry sieciowe, korzystają z mediów społecznościowych. To ogromne wyzwanie dla usługodawców - stąd działania, które zmierzają do rozładowania sporego ruchu. Unia Europejska zaleciła firmom, które oferują usługi streamingowe, by wprowadziły one rozwiązania, które nieco odciążą globalną sieć: wszystko po to, aby nie doszło do paraliżu.

Facebook zdecydował się zmniejszyć jakość materiałów wideo - podobnie ma być również na Instagramie. Rozwiązanie jest tymczasowe i ograniczenia zostaną zniesione w momencie, gdy zakończy się najgorszy okres dla ruchu internetowego.

Czy użytkownicy odczują zmiany?

W większości przypadków zmiany powinny być niezauważalne, szczególnie na smartfonach, gdzie materiały wideo oglądamy na znacznie mniejszych ekranach. Problem może pojawić się w momencie, gdy multimedia są odtwarzane na większych urządzeniach - wtedy można zauważyć, że ich jakość nie pasuje do możliwości aktualnie wykorzystywanego łącza internetowego. Niemniej, jest to rozwiązanie tymczasowe - wszystko wróci do normy w momencie, gdy okres izolacji zakończy się.

Źródło tekstu: Neowin