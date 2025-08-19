Sprzęt

ASUS pokazał potwora. To wyjątkowy model GeForce RTX 5090

Cicha praca, niskie temperatury i o 10% wyższa wydajność. Tajwańczycy dali z siebie wszystko, aby uczcić swoją okrągła rocznicę.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:27
1
Jeden z czołowych producentów sprzętu komputerowego, tajwańska firma ASUS, świętuje 30 lat produkcji kart graficznych. Z tego powodu na rynek wraca kultowa seria Matrix, czyli jedne z najbardziej rozbudowanych i najwydajniejszych modeli na rynku. 

To będzie szalenie droga edycja limitowana

ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 to karta graficzna o wymiarach 358 x 149 x 76 milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z rozbudowanym, 3,8-slotowym układem chłodzenia wyposażonym w cztery wentylatory - trzy z przodu i jeden z tyłu. Dopełnia to komora parowa, grubsze PCB, ciekły metal oraz radiator z gęściej upakowanymi finami.

W efekcie dostajemy potężne fabryczne OC - o 323 MHz więcej na rdzeniu niż w specyfikacji NVIDII. Dopełnia to pobór mocy do 800 W, co pozwala zaoferować do 10% wyższą wydajność niż zwykły GeForce RTX 5090.

Zasilanie odbywa się przez 16-pinowe złącze typu 12V2x6, ale dostajemy też GC-HWPR 2.5. Pozwala to na montaż na płytach BTF i wyeliminowanie przewodów. Całość dopełnia agresywna, czarno-czerwona kolorystyka i podświetlenie ARGB LED z lustrzanym wykończeniem na krawędzi.

ASUS nie zdradził daty sklepowego debiutu ani sugerowanej ceny. Należy jednak zakładać, że będzie to edycja limitowana. Co więcej będzie to jeden z najdroższych GeForce RTX 5090 na rynku, przekraczający 13 000 złotych.

Asus Nvidia karta graficzna GPU ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090
