ChatGPT Go za 20 zł miesięcznie. OpenAI testuje tani abonament

Co daje ChatGPT Go?

Subskrypcja ChatGPT Go rozwija możliwości darmowej wersji tego narzędzia. Użytkownicy otrzymują:

dłuższy dostęp do modelu GPT-5,

większe limity generowania obrazów,

rozszerzoną analizę plików i dokumentów,

narzędzia zaawansowanej analizy danych,

dłuższą pamięć kontekstu w rozmowach,

dostęp do projektów, zadań i własnych wersji GPT.

Nowa oferta nie jest skierowana do użytkowników wymagających pełnych integracji z zewnętrznymi usługami. ChatGPT Go nie obsługuje tak zwanych "Connectorów", które pozwalają łączyć się na przykłąd z Google Drive czy GitHubem. To propozycja dla osób, które chcą korzystać z podstawowych narzędzi częściej i wygodniej, ale nie potrzebują wszystkich dodatków droższego pakietu Plus.

Dostępność i cena

Na razie ChatGPT Go dostępny jest tylko w Indiach. OpenAI zapowiada jednak, że w przyszłości plan ma trafić do kolejnych krajów. Firma skupia się głównie na rynkach bardziej wrażliwych cenowo, gdzie tańsza subskrypcja może znacząco zwiększyć liczbę użytkowników.