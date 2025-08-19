Aplikacje

ChatGPT Go za 20 zł miesięcznie. OpenAI testuje tani abonament

OpenAI wystartował z najtańszym w historii, niedarmowym planem subskrypcyjnym ChatGPT. Nowa oferta to ChatGPT Go i na razie ma bardzo ograniczony zasięg.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:03
Co daje ChatGPT Go?

Subskrypcja ChatGPT Go rozwija możliwości darmowej wersji tego narzędzia. Użytkownicy otrzymują:

  • dłuższy dostęp do modelu GPT-5,
  • większe limity generowania obrazów,
  • rozszerzoną analizę plików i dokumentów,
  • narzędzia zaawansowanej analizy danych,
  • dłuższą pamięć kontekstu w rozmowach,
  • dostęp do projektów, zadań i własnych wersji GPT.

Nowa oferta nie jest skierowana do użytkowników wymagających pełnych integracji z zewnętrznymi usługami. ChatGPT Go nie obsługuje tak zwanych "Connectorów", które pozwalają łączyć się na przykłąd z Google Drive czy GitHubem. To propozycja dla osób, które chcą korzystać z podstawowych narzędzi częściej i wygodniej, ale nie potrzebują wszystkich dodatków droższego pakietu Plus.

Dostępność i cena

Na razie ChatGPT Go dostępny jest tylko w Indiach. OpenAI zapowiada jednak, że w przyszłości plan ma trafić do kolejnych krajów. Firma skupia się głównie na rynkach bardziej wrażliwych cenowo, gdzie tańsza subskrypcja może znacząco zwiększyć liczbę użytkowników.

Abonament ChatGPT Go kosztuje 399 rupii miesięcznie, czyli niecałe 20 zł. To ponad pięć razy mniej niż ChatGPT Plus, który kosztuje około 100 zł miesięcznie (23 euro).

Image
telepolis
Indie sztuczna inteligencja tani abonament OpenAI ChatGPT ChatGPT Go subskrypcja AI
Zródła zdjęć: Mijansk786 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: OpenAI, Android Authority