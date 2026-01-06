Dell XPS wraca do gry. Potwornie dobre laptopy
Po nieudanym eksperymencie z rebrandingiem, Dell ponownie wprowadza legendarną markę XPS na rynek. Na targach CES 2026 firma przedstawiła całkowicie przeprojektowane modele XPS 14 i XPS 16, które stanowią odpowiedź na krytykę poprzedniej generacji.
Dell wraca do serii XPS – tym razem z przemyślanym designem
Największą zmianą jest rezygnacja z dotykowych przycisków funkcyjnych, które zastąpiono tradycyjnym rzędem fizycznych klawiszy. Dell dodał również subtelne oznaczenie brzegów touchpada, co ułatwia użytkowanie niewidocznego wcześniej panelu dotykowego. Po raz pierwszy logo XPS zdobi pokrywę laptopa – szczegół, o który prosili fani marki przez lata.
Nowe XPS-y napędzane są procesorami Intel Core Ultra Series 3 z 12-rdzeniową grafiką Intel Arc. Dell deklaruje do 57% (XPS 14) i 78% (XPS 16) większą wydajność AI oraz o ponad 50% szybszą grafikę względem poprzedników. Całkowite przeprojektowanie systemu chłodzenia – z największymi i najcieńszymi wentylatorami w historii oraz nowym żelem izolacyjnym – przekłada się na cichszą pracę i drastycznie dłuższy czas pracy na baterii.
Baterią prześciga MacBooki
Dell chwali się najlepszym czasem pracy w klasie: do 27 godzin streamingu Netflix lub ponad 40 godzin odtwarzania lokalnego wideo. Kluczową rolę odgrywa tu innowacyjny panel LCD o zmiennej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, który może obniżać odświeżanie do 1 Hz przy statycznych treściach.
|Specyfikacja
|Dell XPS 14
|Dell XPS 16
|Oznaczenie
|DA14260
|DA16260
|Procesor
|Intel Core Ultra 5 (up to 4.5 GHz) to
Core Ultra X9 (up to 5.1 GHz)
|Intel Core Ultra 5 (up to 4.5 GHz) to
Core Ultra X9 (up to 5.1 GHz)
|Ekran
|14-inch 2K (1920×1200) non-touch (1-120Hz)
14-inch 2.8K (2880×1800) OLED touch (20-120Hz)
|16-inch 2K (1920×1200) non-touch (1-120Hz)
16-inch 3.2K (3200×2000) OLED touch (20-120Hz)
|RAM
|16GB LPDDR5x 7467 MT/s (Core Ultra 5/7)
32GB/64GB LPDDR5x 9600 MT/s (Core Ultra X7/X9)
|16GB LPDDR5x 7467 MT/s (Core Ultra 5/7)
32GB/64GB LPDDR5x 9600 MT/s (Core Ultra X7/X9)
|SSD
|512GB PCIe 4 SSD (Gen 4)
1TB PCIe 4 SSD (Gen 4)
2TB PCIe 4 SSD (Gen 5, SED ready)
4TB PCIe 4 SSD (Gen 5, SED ready)
|512GB PCIe 4 SSD (Gen 4)
1TB PCIe 4 SSD (Gen 4)
2TB PCIe 4 SSD (Gen 5, SED ready)
4TB PCIe 4 SSD (Gen 5, SED ready)
|Porty
|3x Thunderbolt 4 (USB Type-C),
Universal audio jack, Kensington lock support
|3x Thunderbolt 4 (USB Type-C),
Universal audio jack, Kensington lock support
Co ważne, istotnie spada waga urządzeń, z 1,7 do 1,4 kg dla modelu 14" i z 2,3 kg to 1,7 dla 16". Obudowa z frezowanego aluminium i szkła Gorilla Glass w stonowanej palecie kolorów podkreślają elegancki, biznesowy charakter urządzeń.
Ceny zaczynają się od 1650 dolarów dla mniejszego wariantu i od 1850 dolarów dla 16-stki, a sprzęt dostępny jest od dzisiaj w USA i Kanadzie. Europejskie ceny oraz termin premiery na Starym Kontynencie nie zostały jeszcze ujawnione.