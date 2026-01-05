Sprzęt

To najlepsza karta graficzna tej generacji. Jest zbudowana jak czołg

To nie jest propozycja dla niedzielnych graczy, a osób szukających sprzętu zaprojektowanego z myślą o perfekcji. Niestety, będzie zapewne równie drogi.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 STY 2026
0
To najlepsza karta graficzna tej generacji. Jest zbudowana jak czołg

Wcześniejsze plotki i przecieki okazały się prawdą. Po siedmiu latach ciszy powraca legendarna seria Lighting od tajwańskiego MSI. Podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA) pokazana światu zostanie prawdopodobnie najlepsza autorska karta graficzna tej generacji, czyli MSI GeForce RTX 5090 Lighting. Stworzona została z myślą o największych entuzjastach PC.

Do sprzedaży na całym świecie trafi tylko 1300 sztuk

Opisywany model ma rozmiar 260 x 151 x 51 mm i korzysta z 360-milimetrowego układu chłodzenia cieczą. Nie jest to jednak zwykły zestaw AiO, bo na bloku umieszczono 8-calowy wyświetlacz pozwalający na pełną personalizację, a radiator posiada hybrydową konstrukcję z sekcjami różniącymi się zagęszczeniem finów, co zwiększa powierzchnię oddawania ciepła. Chłodzone jest nie tylko GPU, ale i pamięci oraz VRM.

Dużo ciekawiej prezentuje się jednak PCB, gdzie znajdziemy 40-fazową sekcje zasilania napędzaną przez dwa złącza 12V-2x6. Pobór mocy w trybie OC to do 800 W, zaś profil Extreme podnosi to do 1000 W. Fabrycznie mowa o 2775 MHz na rdzeniu i 28 Gbps dla pamięci GDDR7 na 512-bitowej szynie danych. To jednak model stworzony z myślą o podkręcaniu.

To najlepsza karta graficzna tej generacji. Jest zbudowana jak czołg

Karta trafiła już w ręce ekstremalnych overclockerów i pierwsze wyniki OC robią wrażenie. Dzięki zastosowaniu ciekłego azotu uzyskano aż 3457 MHz na GPU i 36 Gbps dla VRAM, co pozwoliło osiągnąć szalone 53 207 punktów w 3DMark Time Spy. Dla porównania "zwykły" GeForce RTX 5090 to około 2410 MHz i wyniki rzędu 48 000 punktów.

To najlepsza karta graficzna tej generacji. Jest zbudowana jak czołg

MSI nie zdradziło sugerowanej ceny, ale to z pewnością będzie jeden z najdroższych modeli na rynku. Oficjalna premiera odbędzie się już jutro, podczas targów CES 2026. Nakład zostanie ograniczony do 1300 egzemplarzy, każdy ze specjalną tabliczką z numerem seryjnym.

To najlepsza karta graficzna tej generacji. Jest zbudowana jak czołg
telepolis
MSI OC karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GeForce RTX 5090 CES 2026 MSI GeForce RTX 5090 Lighting
Zródła zdjęć: MSI
Źródła tekstu: MSI, oprac. własne