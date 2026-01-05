To najlepsza karta graficzna tej generacji. Jest zbudowana jak czołg
To nie jest propozycja dla niedzielnych graczy, a osób szukających sprzętu zaprojektowanego z myślą o perfekcji. Niestety, będzie zapewne równie drogi.
Wcześniejsze plotki i przecieki okazały się prawdą. Po siedmiu latach ciszy powraca legendarna seria Lighting od tajwańskiego MSI. Podczas targów CES 2026 w Las Vegas (USA) pokazana światu zostanie prawdopodobnie najlepsza autorska karta graficzna tej generacji, czyli MSI GeForce RTX 5090 Lighting. Stworzona została z myślą o największych entuzjastach PC.
Do sprzedaży na całym świecie trafi tylko 1300 sztuk
Opisywany model ma rozmiar 260 x 151 x 51 mm i korzysta z 360-milimetrowego układu chłodzenia cieczą. Nie jest to jednak zwykły zestaw AiO, bo na bloku umieszczono 8-calowy wyświetlacz pozwalający na pełną personalizację, a radiator posiada hybrydową konstrukcję z sekcjami różniącymi się zagęszczeniem finów, co zwiększa powierzchnię oddawania ciepła. Chłodzone jest nie tylko GPU, ale i pamięci oraz VRM.
Dużo ciekawiej prezentuje się jednak PCB, gdzie znajdziemy 40-fazową sekcje zasilania napędzaną przez dwa złącza 12V-2x6. Pobór mocy w trybie OC to do 800 W, zaś profil Extreme podnosi to do 1000 W. Fabrycznie mowa o 2775 MHz na rdzeniu i 28 Gbps dla pamięci GDDR7 na 512-bitowej szynie danych. To jednak model stworzony z myślą o podkręcaniu.
Karta trafiła już w ręce ekstremalnych overclockerów i pierwsze wyniki OC robią wrażenie. Dzięki zastosowaniu ciekłego azotu uzyskano aż 3457 MHz na GPU i 36 Gbps dla VRAM, co pozwoliło osiągnąć szalone 53 207 punktów w 3DMark Time Spy. Dla porównania "zwykły" GeForce RTX 5090 to około 2410 MHz i wyniki rzędu 48 000 punktów.
MSI nie zdradziło sugerowanej ceny, ale to z pewnością będzie jeden z najdroższych modeli na rynku. Oficjalna premiera odbędzie się już jutro, podczas targów CES 2026. Nakład zostanie ograniczony do 1300 egzemplarzy, każdy ze specjalną tabliczką z numerem seryjnym.