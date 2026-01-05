Zapomnij o GeForce RTX 5000 SUPER. Zamiast tego będzie co innego

Oficjalny profil NVIDIA GeForce na platformie X (daw. Twitter) opublikował wpis zapraszający na transmisje online z okazji targów CES 2026, która wystartuje już jutro, 6 stycznia o godzinie 06:00 rano czasu polskiego. Nie byłoby to warte uwagi, gdyby nie fakt, że wiadomość zakończona została dopiskiem "Nie zostaną ogłoszone żadne nowe karty graficzne".

Nawet x6 więcej FPS ale tylko dla serii NVIDIA Blackwell

Tym samym nie zobaczymy zapowiedzi wyczekiwanej już od dawna serii NVIDIA GeForce RTX 5000 SUPER. Nie powinno to jednak nikogo dziwić przy aktualnej sytuacji na rynku DRAM, gdzie kości są wyjątkowo drogie i trudno dostępne, a "supery" zawsze oferowały więcej pamięci niż zwykłe wersje.

Czego więc należy się spodziewać? Zmian w kwestii software. Według redakcji VideoCardz mowa o nowej wersji technologii upscalingu, czyli DLSS 4.5, sprzętach od partnerów, G-SYNC Pulsar oraz usłudze GeForce NOW.

Watch the GeForce On community update today January 5 at 9PM PT to hear about the latest features, games, apps, and partner products for gamers and creators.



Quick note: No new GPUs will be announced.



📺 https://t.co/OQiFvri8nY pic.twitter.com/DSNyrsty1t — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 5, 2026

DLSS 4.5 Super Resolution przechodzi na transformer drugiej generacji, trenowany na większym zbiorze danych i uwzględniający więcej problematycznych scen. Według NVIDII ma to przełożyć się na lepszą stabilność obrazu, mniejsze smużenie oraz skuteczniejsze wygładzanie krawędzi. Producent chwali się również zauważalną redukcją ghostingu.

Oprócz tego nowe Dynamic Multi Frame Generation nie jest ograniczone do jednego mnożnika - w praktyce możliwe będzie uzyskanie od 3x do 6x więcej FPS, w zależności od ustawień. Rozwiązanie to ma szczególnie dobrze sprawdzić się na monitorach o wysokim odświeżaniu.