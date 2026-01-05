Nie dotykaj słuchawek. Nowe Samsungi obsłużysz głową

Bateria w górę i w dół

Wyciekły dane dotyczące pojemności ogniw w Galaxy Buds4 i Galaxy Buds4 Pro. Model z dopiskiem Pro dostanie solidnego kopa. Jego typowa pojemność to 61 mAh. To zauważalnie więcej niż w obecnej generacji (53 MaH).. Użytkownicy wersji Pro na pewno odczują różnicę w czasie pracy.

Niestety, tańszy model Galaxy Buds4 wypada nieco słabiej. Tutaj pojemność spadnie do 45 mAh. Jest to mniejsza wartość niż u poprzednika (48 mAh). Samsung wyraźnie chce zachęcić klientów do zakupu droższego wariantu. Różnica między modelami stanie się teraz bardziej widoczna.

Kiwnij głową, żeby odebrać

Największą nowością ma być funkcja Head Gestures. Pozwoli ona na sterowanie słuchawkami bez użycia rąk. Może to być dobra wiadomość dla osób uprawiających sport. Wystarczy odpowiedni ruch czaszką, by wykonać prostą czynność.

Początkowo plany były bardzo ambitne. Najnowsze dane sugerują jednak pewne ograniczenia. Funkcja ma działać głównie przy połączeniach telefonicznych. Oto, co będziemy mogli zrobić:

skinienie głową pozwoli odebrać przychodzącą rozmowę,

potrząśnięcie głową odrzuci niechciane połączenie,

gesty zadziałają też podczas rozmowy z asystentem Bixby.

To rozwiązanie przyda się szczególnie zimą. Nie będziemy musieli zdejmować rękawiczek, by obsłużyć sprzęt. Szkoda tylko, że na liście brakuje uciszania alarmów. Samsung może jednak dodać to w przyszłości za pomocą aktualizacji.