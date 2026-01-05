Patriot podnosi poprzeczkę. Nadciąga RAM oferujący 10 000 MT/s

Jedno z największych wydarzeń w świecie nowych technologii, czyli targi CES 2026 w amerykańskim Las Vegas, wystartują już jutro. Zobaczymy tam największych producentów jak AMD, Intel i NVIDIA, którzy będą chwalić się swoimi nowinkami. Oprócz tego nie zabraknie firm specjalizujących się w innych sprzętach, a jedną z nich będzie Patriot Memory.

Dalsza część tekstu pod wideo

Konsumenci będą mieli do wyboru nośniki z i bez radiatora

Amerykanie skupią się na najwydajniejszych modułach RAM DDR5 oraz SSD w standardzie PCI Express 5.0 x4. W pierwszym przypadku zobaczymy trzy nowe lub odświeżone serie - Patriot Viper Xtreme 5 Aurum Edition, Viper 5 Elite Ultra oraz Viper Stel 5. Zaoferują one maksymalnie 8600 MT/s oraz pojemność do 128 GB. Najciekawiej zapowiada się jednak nienazwany prototyp, który po wyjęciu z pudełka będzie osiągać zawrotne 10 000 MT/s.

Sekcja nośników półprzewodnikowych jest mniej spektakularna - to głównie modele, które były już zapowiadane wcześniej. Przykładowo Patriot PV593 to flagowiec dostępny już w sprzedaży w Polsce i oferujący wydajność do 14 000 MB/s. O PV563(H) też słyszeliśmy, i chociaż będzie wolniejszy, to jako pierwszy na rynku zaoferuje kontroler Maxiotek MAP1806.