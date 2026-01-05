Patriot podnosi poprzeczkę. Nadciąga RAM oferujący 10 000 MT/s
Entuzjaści PC planujący złożenie najwydajniejszego zestawu na rynku mogą już zacierać ręce i... odkładać zaskórniaki. Nadciąga prawdziwy potwór.
Jedno z największych wydarzeń w świecie nowych technologii, czyli targi CES 2026 w amerykańskim Las Vegas, wystartują już jutro. Zobaczymy tam największych producentów jak AMD, Intel i NVIDIA, którzy będą chwalić się swoimi nowinkami. Oprócz tego nie zabraknie firm specjalizujących się w innych sprzętach, a jedną z nich będzie Patriot Memory.
Konsumenci będą mieli do wyboru nośniki z i bez radiatora
Amerykanie skupią się na najwydajniejszych modułach RAM DDR5 oraz SSD w standardzie PCI Express 5.0 x4. W pierwszym przypadku zobaczymy trzy nowe lub odświeżone serie - Patriot Viper Xtreme 5 Aurum Edition, Viper 5 Elite Ultra oraz Viper Stel 5. Zaoferują one maksymalnie 8600 MT/s oraz pojemność do 128 GB. Najciekawiej zapowiada się jednak nienazwany prototyp, który po wyjęciu z pudełka będzie osiągać zawrotne 10 000 MT/s.
Sekcja nośników półprzewodnikowych jest mniej spektakularna - to głównie modele, które były już zapowiadane wcześniej. Przykładowo Patriot PV593 to flagowiec dostępny już w sprzedaży w Polsce i oferujący wydajność do 14 000 MB/s. O PV563(H) też słyszeliśmy, i chociaż będzie wolniejszy, to jako pierwszy na rynku zaoferuje kontroler Maxiotek MAP1806.
Oczywiście zarówno gdy mowa o pamięciach RAM, jak i SSD to aktualnie bardziej niż specyfikacja dla wielu osób liczy się dostępność w sprzedaży i ceny. A tutaj niestety nie ma się co oszukiwać - będzie drogo. Aktualnie najtańsze zestawy 2x 16 GB DDR5-6000 kosztują w Polsce już 1600 złotych, a w najbliższych tygodniach będzie tylko gorzej.