Sprzęt

Patriot podnosi poprzeczkę. Nadciąga RAM oferujący 10 000 MT/s

Entuzjaści PC planujący złożenie najwydajniejszego zestawu na rynku mogą już zacierać ręce i... odkładać zaskórniaki. Nadciąga prawdziwy potwór.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 05 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Patriot podnosi poprzeczkę. Nadciąga RAM oferujący 10 000 MT/s

Jedno z największych wydarzeń w świecie nowych technologii, czyli targi CES 2026 w amerykańskim Las Vegas, wystartują już jutro. Zobaczymy tam największych producentów jak AMD, Intel i NVIDIA, którzy będą chwalić się swoimi nowinkami. Oprócz tego nie zabraknie firm specjalizujących się w innych sprzętach, a jedną z nich będzie Patriot Memory.

Dalsza część tekstu pod wideo

Konsumenci będą mieli do wyboru nośniki z i bez radiatora

Amerykanie skupią się na najwydajniejszych modułach RAM DDR5 oraz SSD w standardzie PCI Express 5.0 x4. W pierwszym przypadku zobaczymy trzy nowe lub odświeżone serie - Patriot Viper Xtreme 5 Aurum Edition, Viper 5 Elite Ultra oraz Viper Stel 5. Zaoferują one maksymalnie 8600 MT/s oraz pojemność do 128 GB. Najciekawiej zapowiada się jednak nienazwany prototyp, który po wyjęciu z pudełka będzie osiągać zawrotne 10 000 MT/s.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM GOODRAM IRDM DDR5 16GB 7600MHz
Pamięć RAM GOODRAM IRDM DDR5 16GB 7600MHz
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB 3600MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Steel 16GB 3600MHz
0 zł
559 zł - najniższa cena
Kup teraz 559 zł
Pamięć RAM GOODRAM 4GB 1600MHz DDR3 DIMM GR1600D364L11S/4G
Pamięć RAM GOODRAM 4GB 1600MHz DDR3 DIMM GR1600D364L11S/4G
0 zł
139.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 139.99 zł
Advertisement

Sekcja nośników półprzewodnikowych jest mniej spektakularna - to głównie modele, które były już zapowiadane wcześniej. Przykładowo Patriot PV593 to flagowiec dostępny już w sprzedaży w Polsce i oferujący wydajność do 14 000 MB/s. O PV563(H) też słyszeliśmy, i chociaż będzie wolniejszy, to jako pierwszy na rynku zaoferuje kontroler Maxiotek MAP1806.

Patriot podnosi poprzeczkę. Nadciąga RAM oferujący 10 000 MT/s

Oczywiście zarówno gdy mowa o pamięciach RAM, jak i SSD to aktualnie bardziej niż specyfikacja dla wielu osób liczy się dostępność w sprzedaży i ceny. A tutaj niestety nie ma się co oszukiwać - będzie drogo. Aktualnie najtańsze zestawy 2x 16 GB DDR5-6000 kosztują w Polsce już 1600 złotych, a w najbliższych tygodniach będzie tylko gorzej.

Image
telepolis
RAM SSD DDR5 nośnik półprzewodnikowy Patriot M.2 2280 Patriot PV593 CES 2026 Patriot PV563 Patriot PV563H
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, Patriot
Źródła tekstu: Patriot, Oprac. własne