Darmowy internet mobilny dla studentów i doktorantów - propozycja Jarosława Gowina

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin chce, by operatorzy sieci komórkowych przyznali studentom i doktorantom bezpłatny dostęp do Internetu mobilnego. Ma to związek z koronawirusem i koniecznością zdobywania wiedzy online.

Jarosław Gowin, szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego, poinformował za pomocą Twittera, że zwrócił się do operatorów sieci komórkowych w Polsce o przyznanie bezpłatnego dostępu do Internetu mobilnego dla studentów i doktorantów. Jak twierdzi minister, wszyscy powinni mieć równe szanse udziału w nauczaniu online.

Zwróciłem się do operatorów sieci komórkowych o przyznanie bezpłatnego dostępu do transferu danych dla studentów i doktorantów. Wszyscy powinni mieć równe szanse udziału w nauczaniu online. #pakietdlastudenta #koronawiruswPolsce #koronawirus #studenci #doktoranci @nauka_gov_pl — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) March 23, 2020

Wniosek Jarosława Gowina to wyjście naprzeciw studentom i doktorantom, którzy z powodu zamkniętych uczelni czy bibliotek, mają dostęp do wiedzy tylko drogą online. A do tego potrzebny jest dostęp do Internetu, a w przypadku wykorzystywania do tego celu sieci komórkowej odpowiednio duży pakiet internetowy.

Pomysł wydaje się bardzo dobry. Jednak czy wpłynie na jakieś działania ze strony operatorów, tego jeszcze nie wiemy. Jeśli pojawią się nowe wiadomości w tej sprawie, będziemy Was informować.

Prośbę o komentarz w powyższej sprawie wysłaliśmy do operatorów tworzących tak zwaną Wielką Czwórkę: Orange Polska, P4 (Play), Polkomtel (Plus) i T-Mobile Polska. Gdy otrzymamy odpowiedzi, będziemy się nimi dzielić z Czytelnikami, aktualizując tę wiadomość.

T-Mobile Polska

Jako pierwsza wpadła do naszej skrzynki odbiorczej odpowiedź z biura prasowego magentowego operatora. Poniżej publikujemy jej treść:

W T-Mobile – niezależnie od etapu edukacji – każdy klient może skorzystać z dodatkowych, bezpłatnych paczek Internetu, które przygotowaliśmy na ten nietypowy okres. Zobowiązaliśmy się również, że będziemy systematycznie (w każdym tygodniu) udostępniać kolejne pakiety, by w czasie wzmożonej pracy i edukacji zdalnej, nasi klienci mogli swobodnie korzystać z internetu. Zachęcamy studentów, doktorantów i wykładowców do sprawdzania aplikacji „Mój T-Mobile”. Tam, w zasadzie od samego początku okresu kwarantanny, można było i nadal można skorzystać z dodatkowych paczek danych: 13 marca udostępniliśmy 3 GB darmowego Internetu,

w ostatni piątek było to aż 10 GB,

w tym tygodniu planujemy kolejne paczki bezpłatnych danych. Oprócz tego w aplikacji Mój T Mobile klienci mogą w dowolnej chwili skorzystać także z darmowych 7 GB za uzupełnienie profilu oraz 6 GB za płatność VISA. Aplikacja pozwala również na realizację większości operacji na koncie klienta w tym opłacenie faktury, doładowanie konta czy uruchomienie dodatkowych pakietów danych. Będziemy systematycznie dawać znać o kolejnych inicjatywach, dzięki którym łatwiej będzie sobie poradzić w tym nietypowym czasie.

