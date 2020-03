Gwałtowny przyrost użytkowników Microsoft Teams i Slacka. Przez koronawirusa...

Koronawirus ma też pozytywne skutki. Jednym z nich jest rozpropagowanie pracy zdalnej nawet wśród tych pracodawców, którzy do tej pory byli w stanie znaleźć każdą możliwą wymówkę, byle się nie zgodzić. Korzystają na tym Microsoft Teams i Slack.

Microsoft Teams zdobył 12 milionów nowych codziennych użytkowników w...tydzień. Microsoft pochwalił się wzrostem o 37,5% w czwartek. Teraz aplikacja ma 44 miliony codziennych użytkowników, co jest wzrostem o 20 milionów w stosunku do listopada. Największy wzrost Microsoft zanotował od 11 do 18 marca, kiedy to liczba ta wzrosła z 32 do 44 milionów.

Konkurencyjny Slack nie chwali się aż tak swoimi wynikami, jednak przedstawiciele firmy ogłosili w czwartek, że od początku lutego zanotował 7 tysięcy nowych płatnych subskrypcji, co jest wynikiem o 40% lepszym niż te zanotowane w każdym z dwóch poprzednich kwartałów.

Zobacz Praca zdalna - koronawirus może mieć również pozytywne skutki

Zobacz Microsoft Teams pokonuje Slacka i staje się liderem w swoim segmencie

Źródło tekstu: scmp, wł